FC Juárez vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL regresa a la actividad en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX visitando al FC Juárez en plena mitad de la fase regular.

De esa manera, les compartimos la información más importante sobre este compromiso que será muy importante para ambos clubes que les urge la victoria para sumar puntos en la clasificación.

Pronóstico SI Fútbol

Este duelo dará mucho de qué hablar debido a la racha negativa de los Bravos con ocho derrotas en fila, por lo tanto, el conjunto felino tiene la encomienda de volver al triunfo tras imponer su máscara.

Vemos factible una victoria de los felinos, aunque los locales lucharán con todo por al menos rascar un punto y romper el cero en la clasificación.

FC Juárez 1-2 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el FC Juárez vs Tigres UANL?

Ciudad : Ciudad Juárez

: Ciudad Juárez Estadio : Olímpico Benito Juárez

: Olímpico Benito Juárez Fecha : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre Hora: 23:00 EE.UU. (Este), 21;00 MX

La sede será el Olímpico Benito Juárez | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el FC Juárez vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)

FC Juárez : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Tigres UANL: 3

Último partido entre ambos: 23/03/26 - FC Juárez 2-1 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

FC Juárez Tigres UANL Santos 2-1 Juárez 13/09/26 Monterrey 0-0 Tigres 12/09/26 Juárez 0-2 Pachuca 04/09/26 TIgres UANL 1-1 Necaxa 05/09/26 Toluca 4-0 Juárez 30/08/26 Santos 0-0 Tigres 29/08/26 Juárez 1-2 América 21/08/26 Tigres UANL 2-0 Atlante 21/08/26 Monterrey 6-1 Juárez 15/08/26 Atlas 2-1 Tigres UANL 15/08/26

¿Cómo ver el FC Juárez vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, UNIVERSO,FOX Deportes, Estrella TV y FOX One México FOX One

Últimas noticias de FC Juárez

El hito histórico se consumó en el cierre de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026, donde los Bravos cayeron 2-1 ante Santos Laguna en el Estadio Corona

Tras caer este fin de semana, el conjunto fronterizo hiló ocho partidos y ocho derrotas consecutivas en el inicio del certamen.

Rompieron el triple empate negativo de siete derrotas consecutivas al hilo en el arranque de una campaña, una marca que compartían el histórico Club Oro (temporada 1944-45), Nacional (1964-65), Dorados de Sinaloa (Clausura 2016) y los Gallos Blancos de Querétaro (Clausura 2019).

La posible alineación de Juárez (4-2-3-1): Sabastián Jurado; Francisco Nevarez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga.; Rodrigo Dourado, Monchu; Denzell García, Jairo Torres, José Luis Rodríguez; Óscar Estupiñán.

Últimas noticias de Tigres UANL

El cuadro de Nuevo León tiene una racha de tres empates de manera consecutiva, luego de su empate a cero goles frente a la Pandilla.

Con esos resultados son el lugar 14 de la clasificación y están fuera de la zona de Liguilla en el certamen, con apenas 7 unidades, pero a falta de la mitad de la fase regular tienen margen de mejora para posicionarse entre los mejores ocho sitios de la tabla general.

La posible alineación de Tigres UANL (4-4-2): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rafael Guerrero, Juan Brunetta, Mauro Lainez, Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Ricardo Monreal, Emiliano Gómez y Rodrigo Aguirre.

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