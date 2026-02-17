El partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid dejó varias imágenes dentro del terreno de juego, pero todo quedó eclipsado por un tenso cruce entre Vinicius Junior y Gianluca Prestianni que tendría presuntos tintes racistas.

El incidente se produjo después de que el atacante brasileño marcara el único gol del encuentro y celebrara de manera efusiva, lo que generó molestia entre los jugadores de las Águilas.

En medio del tumulto, Prestianni se llevó la camiseta a la boca y se dirigió directamente al extremo brasileño. De acuerdo con la versión de Vini Jr., el atacante argentino le habría llamado “mono”. Ante la gravedad de la acusación, el árbitro activó de inmediato el protocolo establecido para posibles actos de racismo.

El duelo se detuvo por aproximadamente diez minutos y después se reanudó.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | DeFodi Images/GettyImages

En declaraciones posteriores al encuentro, Federico Valverde, una de las figuras del Real Madrid, se pronunció sobre el lamentable incidente y mostró su respaldo absoluto a su compañero. El mediocampista uruguayo fue contundente en sus palabras y cuestionó abiertamente la actitud de Prestianni.

No se sabe qué le habrá dicho. Según todos los compañeros de cerca han escuchando algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinicius uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no pueda registrar eso... Si te tapas la boca para decir algo (...) El insulto es algo muy grave. Ha pasado muchas veces ya. Como compañeros hay que ayudarlo y apoyarlo. Dudo que no haya una cámara que lo haya visto Federico Valverde

👀 Valverde, más contundente que nunca tras lo sucedido con Vini en Lisboa:



🗨️ "Es inaceptable".

🗣️ "Que una persona que viene a un espectáculo dice algo así... hay una cámara que tiene que verlo".



📺 Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA. pic.twitter.com/4yc6CJ4U0p — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2026

Hasta el momento, se desconoce si la UEFA abrirá una investigación formal por el presunto insulto racista o cuáles podrían ser las eventuales sanciones derivadas del incidente.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, donde la eliminatoria quedará definida.