Federico Valverde anota ante el Elche y firma su campaña más productiva con el Real Madrid

Federico Valverde está firmando la mejor temporada de su carrera con el Real Madrid. El mediocampista uruguayo, quien incluso llegó a desempeñarse como lateral durante la gestión de Xabi Alonso, volvió a ser determinante al anotar el segundo gol del conjunto blanco en el duelo de este fin de semana ante el Elche CF.

Con esta anotación, el charrúa alcanzó su mejor registro de participaciones de gol en una misma campaña desde su llegada al club merengue, confirmando el gran momento que atraviesa con la camiseta del Real Madrid.

El uruguayo está en un nivel espectacular y ya suma ya 21 participaciones directas en gol (nueve goles y 12 asistencias) tras 46 encuentros disputados esta temporada, superando cualquier registro previo con el club.

Federico Valverde atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con el Real Madrid. A mitad de semana, el polivalente mediocampista uruguayo fue la gran figura al marcar un hat-trick ante el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, un resultado que dejó a los merengues con un pie en los cuartos de final del torneo.

Real Madrid v Elche - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

A pesar de la irregular campaña que ha atravesado el conjunto merengue —marcada incluso por la sorpresiva eliminación en la Copa del Rey a manos del Albacete—, el Real Madrid se mantiene con vida tanto en LaLiga, a falta de diez jornadas para el cierre, como en la UEFA Champions League. En este proceso de reacción del equipo, Federico Valverde se ha consolidado como una pieza clave.