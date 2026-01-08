El Real Madrid y el Atlético de Madrid están en la disputa de una edición más de el Derbi de su ciudad, pero en esta ocasión en la pelea por ganarse un boleto a la gran final de la Supercopa de España, misma en la que el Futbol Club Barcelona ya los espera tras haber derrotador al Athletic Club. Dicho encuentro se lleva a cabo en el Alinma Bank Stadium de Jeddah, Arabia Saudí.

El conjunto merengue se fue al frente desde el arranque del encuentro y eso rindió frutos muy pronto ya que en la primera descolgada consiguieron sacar una falta en los linderos del área rojiblanca, ahí apareció Federico Valverde, quien pidió la esférica para cobrar dicho tiro libre, esto antes de siquiera llegar al minuto de partido.

Ahí, Jan Oblak le pidió a tres de sus compañeros que se colocaran en la barrera, pero esto no fue impedimento para que el jugador uruguayo pudiera marcar y es que sacó un potente disparo que pasó por en medio de la barrera y el cual el arquero colchonero no pudo detener.

FEDE VALVERDE IN THE OPENING MOMENTS OF THE MATCH 🔥



WOWWWWW!!! pic.twitter.com/YDWWWbYSZq — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2026

Este tanto, que oficialmente se marcó a los 76 segundos del Derbi de Madrid, es el gol más rápido en toda la historia de la Supercopa de España, superando al que marcó Mario Mandžukić también en un Atlético contra Real Madrid, pero en la edición 2014. En aquel momento el croata embocó la pelota para su equipo a los 81 segundos de haberse dado el silbatazo inicial.

Además, este es el primer gol de Valverde con la camiseta merengue tras haber convertido en dos ocasiones en el Mundial de Clubes de la FIFA, siendo su último tanto el que le hizo al RB Salzburgo el 26 de junio del 2025.