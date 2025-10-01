Federico Valverde emite un comunicado tras su "polémica" con Xabi Alonso en el Real Madrid

Si la derrota categórica del Real Madrid ante el Atlético en el derbi de la ciudad por 5-2 caló hondo en el vestuario blanco, lo sabremos con el paso de las semanas.

Desde lo futbolístico, lo que se le viene a los dirigidos por Xabi Alonso es extremadamente complejo, con partidos decisivos y muy difíciles: Villarreal (L), Getafe (V), Juventus (L), Barcelona (L), Valencia (V) y Liverpool en Anfield Road, marcando buena parte de la temporada y con miras al primer semestre del año 2026 en LaLiga y Champions League.

Pero si le faltaba algo a los merengues era tener un aparente problema entre uno de los máximos referentes y el entrenador. El segundo capitán, Federico Valverde, dejó en claro en sus últimas declaraciones que no le gusta jugar de lateral derecho, más allá de haberlo hecho con Carlo Ancelotti y teniendo en cuenta las bajas de Carvajal y Trent Alexander Arnold por lesión, parecía una fija allí. Pero el entrenador se decidió por Asencio en ese lugar.

A eso se suma que Valverde fue el encargado de hablar con la prensa en la previa del duelo por la Champions League ante el Kairat Almaty de Kazajistán pero no jugó un solo minuto, y un video donde se lo ve realizando movimientos precompetitivos de manera muy liviana, llamó la atención.

Viendo todo el problema generado desde la publicación del video, el propio futbolista decidió cortar de raíz cualquier especulación y fue claro en su cuenta de X (ex Twitter), expresando que siempre dejó todo por el Real Madrid, que tiene confianza con Xabi Alonso para expresarle dónde le gusta jugar pero dejando en claro que "siempre, pero siempre, le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, viaje y en todos los partidos".

EL COMUNICADO COMPLETO DE FEDERICO VALVERDE

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso.

Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos

Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea".

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

¿Qué pasará con el uruguayo? ¿Jugará ante Villarreal el próximo sábado? ¿Habrá indulto por parte del entrenador o volverá al equipo? ¿Cómo responderá la afición en el Bernabeu ante un jugador querido como el charrúa pero que no pasa su mejor rendimiento? Muchas preguntas que tendrán su respuesta en las próximas horas...

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp