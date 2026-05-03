Ferland Mendy vuelve a lesionarse y enciende las alarmas en el Real Madrid

Ferland Mendy ha tenido una temporada de pesadilla con el Real Madrid. El lateral francés de 30 años se perdió buena parte de la campaña debido a sus molestias físicas. Este domingo 3 de mayo, el defensa merengue volvió a lesionarse durante el encuentro ante el Espanyol de la jornada 34 de LaLiga.

Álvaro Arbeloa apostó por el defensor galo como titular para este importante encuentro ante los Periquitos, sin embargo, Mendy tuvo que salir de cambio apenas al minuto 14 del encuentro, después de sentir molestias en el cuadríceps de la pierna derecha al hacer un esfuerzo defensivo.

El futbolista francés fue sustituido por el español Fran García. La decisión de Arbeloa generó un debate, debido a que prefirió darle minutos a García en lugar de Álvaro Carreras, quien llegó como refuerzo estrella esta temporada y no ha logrado consolidarse con la escuadra blanca.

Aunque todavía no hay un parte médico por parte del Real Madrid, parece poco probable que Mendy vuelva a jugar con el Real Madrid en lo que resta de esta temporada.

El martirio de Ferland Mendy y las lesiones

El lateral francés ha sido afectado por las lesiones en las últimas dos temporadas. En la presente campaña, Mendy solamente ha disputado 10 partidos con la escuadr merengue (seis de LaLiga, tres de UEFA Champions League y uno de Supercopa de España).

Ferland Mendy of Real Madrid seen in action during LaLiga EA | SOPA Images/GettyImages

El defensa estaba teniendo un cierre decoroso con el Madrid, al ser titular en tres de los últimos cuatro compromisos.

Previo a las molestias de hoy, Mendy ha sufrido esta temporada tres lesiones: rotura en el bíceps femoral derecho, rotura en el gemelo y rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, de nuevo.

De acuerdo con cifras del Diario AS, Ferland Mendy se ha perdido el 56% de los partidos del Real Madrid esta temporada por lesión.

Los reportes más recientes señalan que el francés sería uno de los descartes para la próxima temporada independientemente de quién sea el director técnico.