Ferland Mendy vuelve a lesionarse y no estará para el partido en Manchester

La lesión de Ferland Mendy fue sin dudas el dato negativo en la gran noche del Real Madrid ante el Manchester City: el francés sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho y se perderá al menos una semana de actividad, comprendiendo los partidos ante el Elche por LaLiga y la vuelta con los ingleses por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Esta lesión se dio durante el primer tiempo y el parte médico era más que evidente ya en la previa de la publicación del mismo, ya que salió en el entretiempo para darle su lugar a Fran García, que jugó la totalidad del complemento.

García se postula como el principal candidato a reemplazarlo en el futuro cercano, ya que Álvaro Carreras también padece un problema muscular. Ahora, la prioridad pasa por recuperar al ex Benfica para nutrir esa zona crítica de la cancha.

Ferland Mendy había perdido mucho terreno de la mano de Xabi Alonso por su seguidilla de lesiones, y su malestar físico casi constante continúa bajo el mando de Álvaro Arbeloa, empezando a firmarse el boleto de salida de la Casa Blanca en el futuro cercano.

Sobre esta situación, Arbeloa habló en rueda de prensa: “Está tocado, sí. No tiene buena pinta, le agradezco es esfuerzo, corríamos un riesgo poniéndole dos partidos seguidos tras tanto tiempo parado. Asumí el riesgo y se lo agradezco. Es una maravilla poder entrenarle”.

Arbeloa, feliz con la noche de Valverde: "Es el Juanito del siglo 21"

"Son futbolistas con una calidad diferencial, pero son mejores aún cuando tienen una misma idea y la cumplen como hoy. Muy feliz por Valverde. Soy muy pesado con él, no sé si me va a acabar odiando con las chapas que le pego. Es el Juanito del siglo 21, representa lo que es el Madrid a la perfección. La noche que ha tenido hoy me llena de orgullo. Es un premio a tanto sacrificio. Se lo merece mucho, liderar como está liderando y estoy muy feliz por él”, dijo el nacido en Salamanca en rueda de prensa.

