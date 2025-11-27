Fermín López es baja en el entrenamiento por lesión: ¿cuándo volverá a jugar con el FC Barcelona?

El FC Barcelona ha comunicado un nuevo contratiempo en forma de lesión. Pues ahora llegó el turno, una vez más, de Fermín López, uno de los favoritos del cuerpo técnico esta temporada.

Efectivamente, la propia entidad blaugrana ratificó en una nota de prensa que el centrocampista canterano deberá permanecer fuera del verde durante al menos dos semanas, tras sufrir una lesión muscular en su pierna derecha durante la derrota ante el Chelsea 3-0 el pasado martes en la Champions League.

"El jugador del primer equipo Fermín López tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas", indicaba el parte médico del Barça.

Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas pic.twitter.com/svNcnqDkbI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2025

Fermín podría perderse cuatro partidos con el FC Barcelona: tres de LaLiga frente al Alavés, el Atlético de Madrid yel Real Betis, y el duelo de Champions ante el Eintracht de Frankfurt.

El impase llega en uno de los momentos de mayor continuidad del andaluz con el Barcelona, recordando que en esta misma campaña ya alcanzó la cifra de 100 apariciones oficiales con la citada camiseta; un hito destacable para un futbolista que, en poco tiempo, se ha consolidado como una pieza muy valorada gracias a su intensidad, movilidad y capacidad para aparecer en zonas de peligro, e instinto anotador. De hecho, el volante de 22 años no sólo le sacó la titularidad en la mediapunta a Dani Olmo, también viene siendo un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente con la selección española.

En el presente curso, Fermín, quien ya había perdido varios encuentros en septiembre por otra lesión muscular, ha participado en 13 desafíos oficiales, nueve de ellos desde el pitazo inicial, en los que suma siete goles y cuatro asistencias. Su último tanto fue el pasado sábado en el triunfo azulgrana frente al Athletic Club en el nuevo Camp Nou.

Ya inmerso en un calendario exigente, a la oncena culé no le queda de otra que confiar en que el joven futbolista pueda reincorporarse sin contratiempos una vez superada su dolencia muscular. De momento, Olmo o Raphinha deberían ocupar la titularidad como segunda punta en el esquema de Hansi Flick.

