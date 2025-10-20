Fermín López habla sobre el interés del Chelsea en su fichaje

Fermín López habló en conferencia de prensa en la previa del partido entre el FC Barcelona y el Olympiacos griego por la tercera jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

Al ser consultado por el interés del Chelsea el pasado verano, fue claro: "Mi situación en el mercado… bueno, estaba tranquilo y relajado. Mi deseo y mi anhelo siempre fue quedarme en Barcelona. Siempre he pensado en estar aquí, nunca he dudado y han salido muchas cosas y eso no lo puedo controlar. Pero lo importante es que yo quería estar aquí y eso ha pasado”.

"Creo que ahora no venimos a lo mejor con las sensaciones que nos gustaría. Al final queda mucho tiempo y el equipo está unido con ganas de mejorar de trabajar y creo que en estas próximas semanas ya desde el partido de mañana, volveremos a nuestra mejor versión", analizó sobre el presente del equipo dirigido por Hansi Flick.

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

"No estamos pensando más allá de mañana. Obviamente es un partido muy importante, venimos de perder contra el PSG y tenemos que centrarnos en mañana, hacer nuestro mejor partido y poder volver a la victoria", respondió al ser consultado por el Clásico con el Real Madrid.

Además, profundizó: "Estamos muy ilusionados por el partido ante el Olympiacos, es la Champions, sabemos que es una competición muy importante para el Barça y para nosotros, y estamos con muchas ganas de que llegue, de hacer nuestro mejor partido y poder conseguir los tres puntos".

Sobre su actualidad en el Barça, sumó: "Siempre me he sentido un jugador muy importante, cuando soy titular y cuando soy suplente, lo que hago es jugar cuando el míster me pone. El míster me pide siempre lo mismo, que presione hacia adelante. Lo que vengo haciendo desde el año pasado. Intento hacerlo lo mejor posible".

Por último, opinó sobre los rumores que vinculan a Yamal con el París Saint-Germain: "Conozco a Lamine desde que somos pequeños. Al final es el mejor jugador del mundo y todo el mundo va a hablar de él. Cualquier cosa van a intentar ir a por él. Él tiene que estar tranquilo. Es tranquilo, creo que es maduro en ese sentido, y sosotros intentamos ayudarle porque es un jugador muy importante para nosotros. Y si él está bien, pues el equipo va a ir bien seguro también"

