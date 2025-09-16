Fermín López habla sobre su posible traspaso al Chelsea en enero de 2026

El centrocampista del Barcelona, Fermín López, admitió que no tiene deseos de dejar el club ni ahora ni en el futuro, restando importancia al interés del gigante de la Premier League, el Chelsea.

Tras negarse a fichar a Xavi Simons, que luego fichó por el Tottenham Hotspur, el Chelsea habría realizado una oferta de último momento por Fermín valorada en 40 millones de euros (34,6 millones de libras, 46,9 millones de dólares), pero el Barcelona no perdió tiempo en rechazar la propuesta.

Desde entonces, Fermín ha prometido su compromiso con el Barcelona, ​​pero los informes siguen vinculando al jugador de 22 años con un traspaso al Chelsea, tal vez incluso en enero 2026, y es probable que mucho dependa de los minutos que le dé el entrenador Hansi Flick.

La dominante victoria del domingo por 6-0 sobre el Valencia fue la segunda titularidad de Fermín en la temporada y trajo consigo dos goles para el mediocampista, después de lo cual insistió en que planea hacer todo lo que pueda para construirse un futuro en Cataluña.

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

“Es cierto que he estado tranquilo”, explicó y agregó: "No todo lo que se ha dicho es cierto, no quiero entrar en eso. Mi intención siempre ha sido estar aquí muchos años. Nunca tuve dudas. Siempre ha habido especulaciones, siempre he querido estar aquí y lucharé por estar aquí muchos años".

En respuesta a la deslumbrante actuación de Fermín, Flick confesó que el joven mediocampista está en el camino correcto para ganarse más minutos. "Para mí, hoy fue un gran paso", comenzó el DT y agregó: "Es lo que quiero ver en cada partido".

Para cerrar, sentenció: "En la cancha, es muy agresivo contra el balón y gana muchos duelos, pero también es increíble con el balón. Lo demostró hoy, y cuando tienes esa confianza, es fantástico. Creo que también puede mejorar un poco y mantener la calma. Quizás en algunas situaciones, no se meta en el túnel como lo hizo y juegue con normalidad. Tiene que mejorar, pero va por buen camino".

