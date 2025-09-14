Fermín sobre su posible fichaje con el Chelsea: "Nunca dudé sobre quedarme en Barcelona"

El FC Barcelona ha iniciado la temporada 2025/2026 de LaLiga de manera espectacular. Este domingo 14 de septiembre, los blaugranas aplastaron al Valencia con un contundente 6-0, destacando los dobletes de Robert Lewandowski, Raphinha y Fermín López.

Tras su sobresaliente actuación frente a los Naranjeros, el mediocampista español de 22 años comentó sobre el interés del Chelsea por ficharlo durante la última ventana de transferencias.



Nunca dudé de estar aquí. Siempre he querido estar aquí y lucharé por estar aquí muchos años. Siempre hubo especulaciones. Forma parte del fútbol todo esto. Yo estaba muy tranquilo y estoy muy contento de seguir aquí Fermín López

💙❤️ Fermín on Chelsea proposal: “I never had any doubts about staying at Barcelona”.



“There were speculations, but in the end I always wanted to stay here. And I will fight to stay here for many years!”. pic.twitter.com/nkNsJLrQ0z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2025

De acuerdo con varios reportes del mercado, Chelsea estuvo dispuesto a pagar una cifra cercana a los 40 millones de euros por la carta del juvenil español, pero la institución barcelonista rechazó dicha propuesta al considerarla insuficiente.

Los números de Fermín en LaLiga

Fermín López ha jugado 163 minutos en tres partidos de LaLiga esta temporada. Este domingo, en la jornada 4, anotó un doblete contra el Valencia.

El medio español abrió el marcador al minuto 29 y consiguió su segunda anotación al 56.

El próximo compromiso del FC Barcelona será este jueves 18 de septiembre cuando el conjunto culé visite al Newcastle United en la primera jornada de la UEFA Champions League.