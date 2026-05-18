Fermín tendrá que pasar por el quirófano y se pierde el Mundial

Malas noticias para el FC Barcelona y para la selección española. Fermín pasará por el quirófano y dice adiós al Mundial 2026 con la selección española, además de perderse el último partido de la temporada con el FC Barcelona.

El centrocampista no pudo terminar el partido del domingo frente al Betis. El jugador llegó al descanso con molestias y fue sustituido por Balde. Esta mañana se le han realizado las correspondientes pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.

“El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico”, informaron desde el club.

MEDICAL REPORT 🚨



The first team player Fermín López suffered a fracture to the fifth metatarsal bone in his right foot in the game against Betis. The player will undergo surgery. pic.twitter.com/fit9sq5HRm — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

Aunque no se ha confirmado el tiempo de recuperación, al haber una fractura Fermín podría estar de baja entre seis y ocho semanas, lo que hace prácticamente imposible que pueda estar dentro de la convocatoria de Luis de la Fuente.

Una pieza importante para Flick

A pesar de que el pasado verano se rumoreó que Fermín podría fichar por el Chelsea, finalmente se quedó en el Barcelona demostrando que no se equivocaron al apostar por él. El centrocampista ha sido de los mejores jugadores de este Barça.

Entre todas las competiciones, Fermín ha disputado un total de 48 partidos, siendo titular en 34 de ellos. En total ha marcado 13 goles y ha repartido 17 asistencias, pero más allá de los números, la presencia de Fermín en el equipo le ha aportado fútbol y energía al juego del Barcelona.

Un revés para Luis de la Fuente

Spain v Egypt - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

Fermín solo ha disputado siete partidos con la selección absoluta y no es uo de los imprescindibles para Luis de la Fuente. Aún así, se esperaba que el jugador del Barcelona fuera teniendo más peso con España en este Mundial, ya que hay varios jugadores que llegarán entre algodones como Nico Williams o Lamine Yamal.

De esta manera, Fermín tendrá que esperar para poder jugar su primer Mundial con la selección española.

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