Fernando Gorriarán habla sobre el presente que atraviesa Tigres

El semestre de Tigres está siendo duro. Los del norte del país se mantienen con vida tanto en la Liga MX como en la CONCACAF. Sin embargo, da la impresión de que no son lo favoritos para ganar ninguno de los dos torneos, pues incluso sacar resultados en ambos está siendo un total dolor de cabeza.

A pesar de ello, a nivel interno se tiene otra percepción del futuro a corto plaza del equipo. Ha sido el capitán felino, Fernando Gorriarán, quien da la cara por la plantilla, afirmando que en un par de meses los del norte del país estarán jugando un par de finales con el deseo de firmar el doblete previo a la Copa del Mundo.

"TIGES ES SU PRIORIDAD" 🐯



Esas fueron las palabras de Fernando Gorriarán sobre una posible renovación con el equipo felino.



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Mi visualización es que el equipo va a estar compitiendo las dos finales. Es el deseo y la ilusión que yo tengo, al igual que todos mis compañeros. Eh, van a ser dos meses muy intensos, como le dije. Sin duda que vamos a precisar de todo el plantel, vamos a precisar de la gente que esté con nosotros, como lo ha estado todo el año. Fernando Gorriarán

Deja bien en claro que no se plantea un futuro fuera del club. Gorriarán asegura que su "prioridad" es seguir con Tigres, por lo que la puerta está abierta a la renovación.

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

Sobre la salida de Mauricio Culebro del club, ex presidente deportivo de Tigres, el hombre que llevó a 'Nando' al equipo fue contundente y agradecido:

Mauricio ya lo habló con nosotros. Nos comunicó este nuevo desafío que tiene a partir de junio. Es un crecimiento personal de su vida y como parte de esta familia todo lo que sea en beneficio de un integrante del club, en este caso del presidente, es una oportunidad para seguir creciendo como presidente y persona.

Gorriarán cerró afirmando que el parón de FIFA llega en bien tiempo para cerrar filas y corregir errores.

Siempre son buenos estos parates, porque venimos jugando muy seguido, no hay mucho descanso. Aprovechar para tratar de mejorar. Sabemos que tenemos una brecha grande por mejorar, el tema de seguir esa regularidad y no tener tantos altibajos. Consciente en lo que tenemos que mejorar. Tenemos altibajos y no estamos acostumbrados a hacerlo, será cerrar puertas, hacer autocríticas hacia dentro, hacernos entender las cosas y ser fuertes entre nosotros y preparar de la mejor manera esta semana en lo que será el cierre.

Fernando Gorriarán

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