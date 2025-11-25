Los Tigres de la UANL tuvieron un enorme cierre de Liga MX. Dicha situación, les ha colocado como segundos de la general y les califica como uno de los favoritos a coronarse en diciembre. Así mismo lo entiende el capitán del equipo, Fernando Gorriarán, quien asegura, él y sus compañeros se harán responsables de hacer valer dicho pronostico.

“ES UN GRANDÍSIMO JUGADOR” 😮‍💨



Gorriarán habló sobre el crecimiento que ha tenido Gilberto Mora y cómo será enfrentarlo en la liguilla 👀 pic.twitter.com/0ssZMqPNcN — MedioTiempo (@mediotiempo) November 22, 2025

No sé si fue un buen cierre, sino un gran torneo. El equipo siempre jugó de la misma manera se dieran o no los resultados, jugara quien jugara la idea fue la misma y el plantel lo supo plasmar la idea del Cuerpo Técnico. Fue un gran torneo, más allá del cierre que si fue llamativo, pero no llamarlo presión, sino ilusión, la gente esta ilusionada. Tenemos que seguir jugando a tope, sino estamos a tope cualquiera nos puede ganar. Fernando Gorriarán

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El capitán del cuadro de la UANL afirma que el conjunto felino debe encarar la liguilla con la misma personalidad con la que cerraron el torneo regular.

De la misma manera que salimos durante todo el semestre. Comienza una nueva oportunidad para nosotros y estamos ilusionados al igual que toda la gente. Son series de 180 minutos, no hay que perder eso de cabeza. Sabemos que definimos en casa con la posición en la tabla también, no desesperarnos ni volvernos locos. Es una cancha complicada, con sintético que es distinto a donde venimos acostumbrados, pero plantear el juego de la misma manera de siempre con la misma responsabilidad de todo el torneo y con las ganas de hacer un buen papel para llevarnos la serie. Fernando Gorriarán

Fernando cerró destacando la calidad individual de Gilberto Mora, la joya de Xolos y en general, del fútbol en México.