Fernando Gorriarán pide paciencia a la afición de los Tigres
El jugador asegura que el club no es el mismo que fue diez años atrás en su época de gloria.
Tigres está en un ciclo de dudas. Tantos los resultados como las formas dentro del campo no están acompañando a los felinos en la Liga MX. A pesar de ello, a nivel interno confían en que el club navega por el rumbo correcto. Así mismo lo asegura Fernando Gorriarán, quien pide a la afición un voto de confianza.
Es algo normal esa impaciencia. Por eso yo digo que no estamos en un momento crítico. El equipo está haciendo las cosas bastante bien. No es todo malo, quizás al principio del torneo hacíamos muchos goles, pero también recibimos muchos, entonces, hoy el equipo defensivamente ha trabajado y mejorado mucho. Hoy lo que nos toca es seguir creando las ocasiones y convertir las que tenemos o darle esa mayor libertad y confianza a la gente de arriba para que tengan esa confianza y tener esa libertad de que concreten esas ocasiones que al inicio no se concretaban. Mañana es una linda prueba para que todos como equipo digamos con esa solidez defensiva.Fernando Gorriarán
Entiende que si bien el equipo ha mostrado carencias en ataque, lo han balanceado con fortalezas en defensa.
También fueron cuatro juegos sin gol y manteniendo el cero, mañana será una linda oportunidad para todos de seguir mejorando esa parte de ofensiva y darnos esa confianza y demostrarle a la gente que no todo está mal. El equipo está compitiendo y quizás detalles pero buscamos la excelencia como grupo para ser sólidos atrás y efectivos adelante. Nos toca dar a nosotros ese margen de mejora y seguir demostrarle a la gente que este equipo está compitiendo; va a competir y logrará cosas importantes.Fernando Gorriarán
Concluye que los Tigres de Hoy, no son los mismos de la década pasada y pide a la afición entender dicho cambio.
El equipo y la afición se acostumbró en estos 10 años a ganar todo, me tocó ganar y perder en el mismo año y sé lo que significa esta camiseta, representar a este club y a la ciudad. Sin duda que no somos los mismos de hace 10 años y los jugadores que había pero el equipo está dando todo lo posible para que la gente se sienta identificada que nosotros como grupo tengamos una identidad, cuando llegué los más grandes me lo inculcaron los valores y ese medio de identidad y pertenencias con la gente y club. La cosa es que nosotros queremos ganar pero ¿en qué forma lo queremos ganar? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer para ganar? No es ganar por ganar. Queremos plantear una identidad con una generación como Nahuel, André, Javier, como Guido como el cuerpo técnico hoy en día y seguir con esa línea que ellos construyeron en estos 10 años. Hoy hay nuevos jugadores pero la ilusión es la misma.Fernando Gorriarán
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.