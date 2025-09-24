Fernando Gorriarán pide paciencia a la afición de los Tigres

Tigres está en un ciclo de dudas. Tantos los resultados como las formas dentro del campo no están acompañando a los felinos en la Liga MX. A pesar de ello, a nivel interno confían en que el club navega por el rumbo correcto. Así mismo lo asegura Fernando Gorriarán, quien pide a la afición un voto de confianza.

PIDE CALMA 🐯



Fernando Gorriarán reconoce que los resultados no han sido los mejores, pero ve a un buen equipo para encarar la segunda mitad del torneo 🏟️ pic.twitter.com/5FsMHBhytF — MedioTiempo (@mediotiempo) September 23, 2025

Es algo normal esa impaciencia. Por eso yo digo que no estamos en un momento crítico. El equipo está haciendo las cosas bastante bien. No es todo malo, quizás al principio del torneo hacíamos muchos goles, pero también recibimos muchos, entonces, hoy el equipo defensivamente ha trabajado y mejorado mucho. Hoy lo que nos toca es seguir creando las ocasiones y convertir las que tenemos o darle esa mayor libertad y confianza a la gente de arriba para que tengan esa confianza y tener esa libertad de que concreten esas ocasiones que al inicio no se concretaban. Mañana es una linda prueba para que todos como equipo digamos con esa solidez defensiva. Fernando Gorriarán

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Entiende que si bien el equipo ha mostrado carencias en ataque, lo han balanceado con fortalezas en defensa.

También fueron cuatro juegos sin gol y manteniendo el cero, mañana será una linda oportunidad para todos de seguir mejorando esa parte de ofensiva y darnos esa confianza y demostrarle a la gente que no todo está mal. El equipo está compitiendo y quizás detalles pero buscamos la excelencia como grupo para ser sólidos atrás y efectivos adelante. Nos toca dar a nosotros ese margen de mejora y seguir demostrarle a la gente que este equipo está compitiendo; va a competir y logrará cosas importantes. Fernando Gorriarán

Concluye que los Tigres de Hoy, no son los mismos de la década pasada y pide a la afición entender dicho cambio.