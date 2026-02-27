Fernando Gorriarán rompe silencio luego del mal momento de Tigres

Fernando Gorriarán dio la cara en uno de los momentos más delicados del semestre para Tigres. El mediocampista uruguayo reconoció el bajón colectivo y asumió la responsabilidad del plantel ante la pérdida de identidad futbolística que ha generado dudas entre la afición felina.

“Es volver a tener esa identidad como equipo, que la gente se sienta identificada con nosotros. La responsabilidad es totalmente de los jugadores, somos los que entramos. Ganamos los once, perdemos los once”, afirmó, dejando claro que el vestidor no busca excusas externas.

Fernando Gorriarán habla sobre el encuentro que tendrán el sábado contra el América, asegurando que el partido no lo ven como presión, sino como una “posibilidad para enfrentar y cambiar esta mala racha que venimos teniendo”.



El volante subrayó que el problema no pasa únicamente por los resultados, sino por el nivel mostrado respecto al torneo anterior. Aceptó que el equipo ha quedado por debajo de su estándar competitivo y que la única salida es asumir la autocrítica con madurez.

“Es volver a agruparnos entre nosotros, tener autocrítica y dar un poquito más de lo que dimos. El torneo pasado no nos dio, entonces tenemos que volver a hacer lo que hicimos y dar un poco más cada uno”, explicó sobre la necesidad de cerrar filas.

Gorriarán también abrió la puerta a los señalamientos de la afición, entendiendo el malestar que existe alrededor del equipo. Para el uruguayo, las críticas forman parte del entorno de un club que compite por títulos y que no puede acostumbrarse a la irregularidad.

“Las críticas de la gente son bienvenidas, porque el equipo tiene potencial para dar más de lo que está dando. No estamos al nivel que estuvimos el torneo anterior. Necesitamos de cada uno del plantel para volver a competir al alto nivel”, sentenció.

Sobre el próximo compromiso ante América, el mediocampista fue contundente en su mensaje. Considera que el partido representa una oportunidad ideal para demostrar carácter y revertir la inercia negativa que ha encendido las alarmas en el entorno universitario.

“Vamos a ir a competir para ganar, porque el equipo lo necesita. El objetivo es claro, ir a buscar los tres puntos. Sabemos que es un gran rival, pero esta es la oportunidad de levantarnos y traer los tres puntos”, concluyó con determinación.

