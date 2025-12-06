Ferran Torres entra a un exclusivo club histórico tras la goleada del Barcelona al Betis

Ferran Torres fue el gran protagonista de la remontada de un FC Barcelona que terminó goleando 3-5 al Betis en La Cartuja, para extender momentáneamente su ventaja en la cima de la clasificación de LaLiga.

El Tiburón salió rápidamente al rescate de una escuadra azulgrana que empezó perdiendo a los 6 minutos, gracias al brasileño Antony, pero que le dio la vuelta rápidamente al marcador con tantos del canterano del Valencia al 11' y al 13, previo a que el sueco Roony Bardghji hiciera el 1-3, y el propio Ferran completara su hat-trick al 40'.

Ya en la segunda mitad, Lamine Yamal amplió aún más la ventaja del Barça, cortesía de un penal ejecutado al minuto 59, con lo que sentenció un desafío en el cual el Betis intentó reaccionar sobre el final, con dianas al 85', de Diego Llorente, y otra desde los 12 pasos del colombiano Cucho Hernández, al 90'.

Jugadores españoles con hat-trick en el primer tiempo de un partido de La Liga en el S.XXI:



Luis Enrique en 2001

Diego Tristán en 2022

Pedrito en 2013

Alberto Bueno en 2015

Paco Alcácer en 2016

Joaquín en 2019

Yeremi Pino en 2022

FERRAN TORRES en 2025 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 6, 2025

De esa forma, el especialista en estadísticas Mister Chip informó que Ferran Torres se convirtió en el octavo español que convierte un triplete en la primera mitad de un partido liguero a lo largo del siglo XXI, emulando a otros dos que gestaron la hazaña representando al Barcelona, Luis Enrique (hoy entrenador del PSG) en 2001 y Pedro Rodríguez (Pedrito) en 2013, así como a Diego Tristán (Deportivo La Coruña) en 2002, Alberto Bueno (Rayo Vallecano) en 2015, Pavo Alcácer (Valencia) en 2016, Joaquín Sánchez (Betis) en 2019 y Yeremi Pino (Villareal) en 2022.

Asimismo, Ferran alcanzó el tercer hat-trick de su carrera, y segundo con la elástica blaugrana, luego del conseguido en enero del 2024, también versus el cuadro bético y en Sevilla, pero en el Estadio Benito Villamarín. El primero lo logró con el Manchester City en un cotejo de Premier League en 2021.

Entretanto, el campeón de la pasada Eurocopa con España se afianza como segundo máximo realizador de la actual Liga, producto de 11 anotaciones, a cinco del líder, el madridista Kylian Mbappé.