Ferran y Lewandowski no tienen su continuidad asegurada en el FC Barcelona

Pese al contexto institucional y la cercanía de elecciones, la dirección deportiva y el cuerpo técnico trabajan con una idea clara: el proyecto necesita dar un salto y ese salto pasa por reforzar la delantera con una apuesta fuerte.

En los despachos se manejan varios nombres, con Julián Álvarez como una de las opciones que más seduce, aunque no se descarta una oportunidad de mercado si aparece un perfil ideal a partir de junio. En cualquier caso, la inversión será importante y, por eso, el Barça también deberá ajustar la plantilla para poder encajar la operación.

Robert Lewandowski y Ferran Torres, Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

La delantera, con dos plazas para tres nombres

El plan del club es tener posiciones dobladas y un delantero que entre en rotación. Y ahí aparece el dilema: si llega un nuevo goleador, solo quedará sitio para uno entre Robert Lewandowski y Ferran Torres, informan desde el diario Sport.

Lewandowski, que tiene contrato hasta el 30 de junio, se ha ofrecido a continuar bajo condiciones económicas muy favorables y aceptando un rol menos protagonista. Pese a contar con ofertas millonarias, el polaco prioriza seguir en el Barça. Hansi Flick le tiene una consideración especial, aunque la edad (37) y su rendimiento en el tramo decisivo de la temporada serán determinantes. El entorno del futbolista, con Pini Zahavi como figura principal, presiona para lograr su continuidad.

Captain Lewandowski has Barcelona up 1-0 vs. Mallorca.



His 10th La Liga goal this season 🤜🤛 pic.twitter.com/P1VN9ZIia5 — B/R Football (@brfootball) February 7, 2026

Ferran Torres, por su parte, ha firmado una temporada sólida y se siente cada vez más cómodo como delantero. Sus números respaldan su crecimiento: 16 goles en 31 partidos, por los 13 en 28 de Lewandowski. El valenciano tiene contrato hasta 2027, pero su renovación aún no se activó: hubo contactos, aunque el tema está en pausa a la espera de decisiones finales.

Dentro del club valoran su edad (25), su progresión y, sobre todo, que podría dejar un ingreso importante si se decide vender. Algo que no ocurriría con Lewandowski.

El examen final: Flick decide

Con el calendario apretando, el Barça se juega mucho en los próximos meses. Flick suele apostar por Lewandowski en las noches grandes cuando está al cien por cien, pero Ferran respondió cada vez que fue titular. En ese pulso, se juega algo más que minutos: el futuro inmediato del ataque blaugrana.

