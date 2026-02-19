FIFA establece fechas finales previo a la Copa del Mundo

La FIFA ya estableció el calendario oficial que deberán seguir las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo para entregar sus convocatorias. El organismo rector confirmó las fechas límite tanto para la prelista ampliada como para el listado definitivo de 26 futbolistas que disputarán el torneo.

El primer corte llegará el 11 de mayo. Ese día será la fecha límite para que cada selección entregue una prelista de 35 jugadores. En ese documento deberán incluirse todos los nombres que puedan ser considerados para integrar el plantel mundialista.

Esa lista preliminar funcionará como base administrativa y médica para la organización del torneo. A partir de ahí, los cuerpos técnicos tendrán que realizar el último filtro competitivo para definir quiénes integrarán la nómina oficial que viajará a la Copa del Mundo.

Posteriormente, el 1 de junio será el límite definitivo para entregar la lista final de 26 jugadores. Ese será el grupo que quedará formalmente inscrito para competir en el certamen, conforme al reglamento aprobado por la FIFA para esta edición.

El proceso implica que nueve futbolistas deberán quedar fuera tras el segundo corte. De los 35 inicialmente registrados, solo 26 podrán disputar el torneo. El resto no formará parte activa del plantel, aunque su situación no quedará completamente cerrada.

Los nueve jugadores descartados seguirán siendo elegibles en caso de lesión grave de alguno de los convocados, siempre que el reemplazo se solicite antes del inicio oficial del torneo y cumpla con los lineamientos médicos establecidos por la FIFA.

Este mecanismo busca otorgar margen de maniobra a las selecciones ante posibles imprevistos físicos en la recta final de preparación. En torneos anteriores, las bajas de último momento obligaron a realizar modificaciones aceleradas que complicaron la logística deportiva.

Con estas fechas ya definidas, las federaciones podrán planificar con mayor precisión sus microciclos, partidos de preparación y revisiones médicas. El calendario también obliga a los entrenadores a perfilar desde ahora su base de convocados y reducir el margen de improvisación.

De cara al Mundial, el mensaje es claro: primero habrá una lista amplia de 35 nombres antes del 11 de mayo y, posteriormente, el 1 de junio quedará oficializado el grupo definitivo de 26 futbolistas que representará a cada país en la máxima competencia del futbol internacional.