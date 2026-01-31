Filtrada la primera y la segunda equipación del Real Madrid para la temporada 26/27

El Real Madrid vuelve a marcar la agenda incluso sin proponérselo. En las últimas horas se ha filtrado la que será la nueva equipación del conjunto blanco para la próxima temporada, y la imagen no ha tardado en incendiar las redes. En la fotografía aparecen dos de los grandes iconos del presente y el futuro del club, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, luciendo la primera y la segunda camiseta respectivamente. Un detalle nada casual.

La primera equipación mantiene la esencia histórica del Madrid: blanca, limpia y reconocible a simple vista. Sin embargo, introduce matices que no han pasado desapercibidos. En el cuello aparecen tres rayas de color rosa, un guiño atrevido que rompe con la sobriedad clásica. Además, tanto el cuello como las mangas incorporan unas franjas turquesas que aportan frescura y un aire moderno a una camiseta que busca diferenciarse sin traicionar su identidad.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: First look at Real Madrid's home and away kits for the 2026/2027 season. pic.twitter.com/WsKYMvbB6W — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 31, 2026

Más rupturista es la segunda equipación. En este caso, el diseño apuesta por una combinación poco habitual: turquesa, con las tres rayas del cuello en color blanco. Una mezcla arriesgada, pensada claramente para el mercado global y para conectar con una generación que entiende el fútbol también como moda y estética. No es una camiseta discreta, ni pretende serlo.

Como siempre ocurre con las filtraciones, habrá división de opiniones. Puristas y nostálgicos fruncirán el ceño; otros celebrarán la valentía del diseño. Lo que está claro es que, una vez más, el Madrid consigue que se hable de él. Incluso antes de que ruede el balón.