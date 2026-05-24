A tan solo unos cuantos días de que arranque el Mundial 2026, la selección de los Estados Unidos ha dado a conocer su lista con los 26 convocados que defenderán la camiseta de las barras y las estrellas en la copa del mundo en la que ellos, junto a México y Canadá, serán anfitriones.

Entre ausencias inesperadas, como la del futbolista mexico-estadounidense Diego Luna, y la aparición de Alejandro Zendejas, figura indiscutible de la Liga MX, Mauricio Pochettino se prepara para uno de los retos más grandes en su carrera.

Estos son los convocados de los Estados Unidos para la próxima justa mundialista:

Porteros

Chris Brady

CF Montreal v Chicago Fire FC | Tim Austen/GettyImages

El futbolista del Chicago Fire de la MLS logró meterse a la lista de los 26 convocados por Mauricio Pochettino para el Mundial 2026, en donde los Estados Unidos de América, junto a México y Canadá, será uno de los tres anfitriones.

Matthew Freese

New York City FC v Columbus Crew | Jordan Bank/GettyImages

El guardameta titular del New York City, a sus 27 años de edad, es uno de los convocados por Mauricio Pochettino de cara al Mundial 2026, para defender el arco de las barras y las estrellas en una copa del mundo en donde ellos serán uno de los principales protagonistas.

Matt Turner

Philadelphia Union v New England Revolution | Andrew Katsampes/ISI Photos/GettyImages

El arquero de 31 años de edad es titular en el New England Revolution de la MLS, y es otro de los guardametas convocados por la selección de las barras y las estrellas de cara al Mundial 2026, en donde Estados Unidos será uno de los tres anfitriones, en colaboración con México y Canadá.

Defensas

Chris Richards

Crystal Palace v Everton - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El futbolista de 26 años de edad se desempeña como defensa central en el Crystal Palace de la Premier League. Mauricio Pochettino ve en él a un defensor con clase, entrega, garra, pundonor y liderazgo. Características siempre útiles en una copa del mundo.

Tim Ream

Charlotte FC v New York City FC | Jacob Kupferman/GettyImages

El veterano futbolista de 38 años de edad, se desempeña como defensa central en el Charlotte FC de la MLS. Mauricio Pochettino sabe que en una copa del mundo son siempre necesarios los elementos de jerarquía.

Mark McKenzie

Paris Saint-Germain v Toulouse FC - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

El futbolista de 27 años de edad, se desempeña como defensa central en el Tolouse de la Ligue 1, en Francia. Mauricio Pochettino, que no hace mucho tiempo dirigió al PSG de Francia, seguro confía en la experiencia que Mark McKenzieha ha adquirido en el viejo continente.

Miles Robinson

FC Cincinnati v Inter Miami CF | Chris Carter/GettyImages

El futbolista de 29 años de edad se desempeña como defensa en el Cincinnati FC de la MLS. Mauricio Pochettino ve en él a un elemento de gran talento y disciplina de cara a la próxima copa del mundo.

Sergiño Dest

Go Ahead Eagles v PSV - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

El futbolista de 25 años de edad puede jugar como defensa o como mediocampista. Actualmente forma parte del PSV Eindhoven de la Eredivisie y Mauricio Pochettino lo ve como un elemento de gran utilidad para el Mundial 2026.

Antonee Robinson

Arsenal v Fulham - Premier League | Visionhaus/GettyImages

A sus 28 años de edad, Antonee Robinson también puede jugar como defensa o como mediocampista en el Fulham de la Premier League. Esta polivalencia le abre el abanico de posibilidades al estratega argentino de las barras y las estrellas, Mauricio Pochettino.

Alex Freeman

Real Oviedo v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Alex Freeman es un futbolista de 21 años de edad, con condiciones defensivas. Se desempeña como lateral por derecha en el Villarreal de España. Mauricio Pochettino confía en la mezcla lograda entre talento, juventud y recorrido en el balompié europeo.

Max Arfsten

New York Red Bulls v Columbus Crew | Jordan Bank/GettyImages

El futbolista de 25 años de edad se desempeña como defensa para el Columbus Crew de la MLS. Si bien es cierto que Mauricio Pochettino parece apostar más por los elementos que cuentan ya con cierto recorrido en el fútbol europeo, talentos locales también tendrán su oportunidad en el Mundial 2026.

Joe Scally

Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

El futbolista estadounidense de tan solo 23 años de edad, se desempeña como defensa en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga, en Alemania. Su juventud y experiencia en el fútbol europeo son cualidades que el director técnico argentino, Mauricio Pochettino, tomó mucho en cuenta en esta convocatoria mundialista.

Auston Trusty

Celtic v Dunfermline - Scottish Gas Scottish Cup Final | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

El futbolista estadounidense de 287 años de edad, duega de defensa y su equipo es el Celtic F. C., actual bicampeón de la Scottish Premiership. Un jugador fuerte e inteligente. Condiciones que se necesitan para brillar de gran manera en una copa del mundo.

Mediocampistas

Tyler Adams

Fulham v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El regreso a las canchas con el Bournemouth es una gran noticia para el estratega argentino Mauricio Pochettino, quien seguro sacará gran provecho de la capacidad para robar balones que tiene el jugador en cuestión. Un verdadero destructor de ideas rivales.

Sebastian Berhalter

Houston Dynamo FC v Vancouver Whitecaps FC | Aaron M. Sprecher/GettyImages

El futbolista británico, nacionalizado estadounidense, de 25 años de edad, se desempeña como centrocampista en el Vancouver Whitecaps F. C., de la MLS. Un elemento de gran calidad, entrega y profesionalismo.

Cristian Roldan

Seattle Sounders FC v San Jose Earthquakes | Olivia Vanni/GettyImages

Uno de los futbolistas de mayor categoría en la MLS. Campeón y capitán con el Seattle Sounders, que puso en verdaderos predicamentos a sus contrincantes mexicanos en la prestigiosa CONCACAF Champions CUP.

Weston McKennie

Juventus FC v ACF Fiorentina - Serie A | Filippo Alfero - Juventus FC/GettyImages

El futbolista estadounidense juega en la Serie A de Italia, con la Juventus de Turín. Weston McKennie reune cualidades a la ofensiva que lo distinguen del resto. Fuerte, talentoso y sumamente técnico. Será un deleite verlo en la próxima copa del mundo.

Delanteros

Gio Reyna

Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

Giovanni Alejandro Reyna, mejor conocido como Gio Reyna, ​es un futbolista estadounidense de tan solo 23 años de edad que juega como atacante en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga, en Alemania. Un elemento de gran calidad y experiencia, a pesar de su corta edad.

Christian Pulisic

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

Por mucho, uno de los mejores hombres en la plantilla estaounidense. Jugar como centro delantero en Europa no es cosa sencilla. Hacerlo en una liga que se caracteriza por su fortaleza defensiva, como la Serie A de Italia, con el AC Milán, habla de su gran calidad como atacante.

Timothy Weah

AS Monaco v Olympique de Marseille - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

Sin lugar a dudas, el poderío de la selección de los Estados Unidos radica en la parte alta de la cancha. Así como pueden sufrir de medio campo hacia atrás, en la delantera, cuenta con elementos que compiten todos los días con los mejores del mundo. Timothy Weah es un hombre importante en el Marsella de la Ligue 1, y lo será también con Mauricio Pochettino en el próximo Mundial.

Malik Tillman

Bayer 04 Leverkusen vs FC Bayern München - DFB-Pokal Semifinal | NurPhoto/GettyImages

Italia, Inglaterra, Francia, España y también Alemania. Los grandes atacantes de la selección estadounidense están repartidos por las principales ligas del fútbol europeo. Malik Tillman, hombre importante en el Bayern Leverkusen, será una de las principales cartas a la ofensiva con las que cuenta Mauricio Pochettino.



Brenden Aaronson

Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final | Michael Steele/GettyImages

Lo que le da un valor agregado a Brenden Aaronson, tanto con el Leeds como con la selección de los Estados Unidos, es su gran sacrificio para recuperar balones, aun y cuando su posición es la de centro delantero. El compromiso es clave en un torneo como la copa del mundo.

Alejandro Zendejas

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Uno de los mejores futbolistas de la Liga MX en los últimos años. Con las Águilas del América, Alejandro Zendejas ganó el histórico tricampeonato, siendo pieza fundamental en el esquema táctico de André Jardine. Un jugador con gran desequilibrio y buen disparo de media y larga distancia.

Folarin Balogun

RC Strasbourg Alsace v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Folarin Balogun es un futbolista estadounidense de tan solo 24 años de edad que se desempeña como centro delantero en el A. S. Monaco F. C. de la Ligue 1, en Francia. Es un atacante veloz y contundente. Marca y asiste.

Ricardo Pepi

PSV v FC Twente - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

Sin lugar a dudas, uno de los mejores futbolistas a la ofensiva que tiene la selección de los Estados Unidos en la actualidad. A sus 23 años de edad, juega para el PSV Eindhoven de la Eredivisie, en Países Bajos

Haji Wright

Coventry City v Wrexham - Sky Bet Championship - Coventry Building Society Arena | Jacob King - PA Images/GettyImages

El futbolista estadounidense de 28 años de edad, el futbolista en cuestión juega como centro delantero en el Coventry City F. C. de la EFL Championship. Mauricio Pochettino podría tener en él a un revulsivo de gran peligro.

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