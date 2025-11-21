Fiorentina vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A regresa tras la Fecha FIFA con un clásico de alto voltaje en la Jornada 12 en el mítico Artemio Franchi de Florencia, Italia.

La Fiorentina, que necesita una victoria para salir del fondo de la tabla, recibe a una Juventus que atraviesa un momento irregular y necesita ganar para acercarse a los puestos de Champions League.

A continuación vamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fiorentina vs Juventus?

Ciudad : Florencia, Italia

: Florencia, Italia Fecha : sábado 22 de noviembre

: sábado 22 de noviembre Horario : 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)

: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España) Estadio: Artemio Franchi

Juventus FC v Torino FC - Serie A | Eurasia Sport Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Fiorentina vs Juventus en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes DAZN, fubo, Paramount+, México ESPN Disney+ España DAZN DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos de la Fiorentina

Rival Resultado Competición Genoa 2-2 E Serie A Lecce 0-1 D Serie A Inter 0-3 D Copa Italia Bolonia 2-2 E Serie A Rapid Viena 3-0 V UEFA Conference League

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Torino 0-0 E Serie A Sporting Lisboa 1-1 E UEFA Champions League Udinese 3-1 V Serie A Real Madrid 0-1 D UEFA Champions League Lazio 0-1 D Serie A

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A | Simone Arveda/GettyImages

Últimas noticias de la Fiorentina



La Viola, dirigida por Paolo Vanoli, vive un inicio de torneo terrible. Se ubican en el último puesto de la tabla con solo 5 puntos y no han ganado en sus últimos tres partidos de liga, siendo su último resultado un empate 2-2 ante el Genoa.

A pesar de los malos resultados, en casa buscarán aprovechar la presión de su rival para poder dar un paso adelante en el momento más crítico del año.

Últimas noticias de la Juventus

La Vecchia Signora, bajo el mando de Igor Tudor, llega a este duelo con muchas dudas. Actualmente se ubican en el sexto puesto con 19 puntos, fuera de los puestos de Champions League.

Vienen de dos empates consecutivos, el último un 0-0 ante el Torino en el Clásico de Turín. Necesitan ganar para frenar la irregularidad y aprovechar el mal momento de la 'Viola'.

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Angel Martinez/GettyImages

Posibles alineaciones

Fiorentina

Portero : David de Gea

: David de Gea Defensas : Dodô, Marin Pongracic, Pietro Barí, Luca Ranieri

: Dodô, Marin Pongracic, Pietro Barí, Luca Ranieri Centrocampistas : Rolando Mandragora, Hans Nicolussi, Simon Sohm

: Rolando Mandragora, Hans Nicolussi, Simon Sohm Delanteros: Albert Guðmundsson, Roberto Piccoli, Nicolás Fortini.

Juventus

Portero : Michele Di Gregorio

: Michele Di Gregorio Defensas : Pietro Kalulu, Daniele Rugani, Gleison Bremer, T. Koopmeiners

: Pietro Kalulu, Daniele Rugani, Gleison Bremer, T. Koopmeiners Centrocampistas : Weston McKennie, Manuel Locatelli, Kephren Thuram, Andrea Cambiaso

: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Kephren Thuram, Andrea Cambiaso Delanteros: Francisco Conceição, Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic.

Pronóstico SI

La Juventus está urgida de ganar, pero el ambiente tenso en Florencia y la necesidad de puntos de la 'Viola' suelen complicar este clásico. Dada la irregularidad de la Juventus, el partido será más cerrado de lo que indica la diferencia de plantillas.

Fiorentina 1-1 Juventus

