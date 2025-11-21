Fiorentina vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A regresa tras la Fecha FIFA con un clásico de alto voltaje en la Jornada 12 en el mítico Artemio Franchi de Florencia, Italia.
La Fiorentina, que necesita una victoria para salir del fondo de la tabla, recibe a una Juventus que atraviesa un momento irregular y necesita ganar para acercarse a los puestos de Champions League.
A continuación vamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fiorentina vs Juventus?
- Ciudad: Florencia, Italia
- Fecha: sábado 22 de noviembre
- Horario: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)
- Estadio: Artemio Franchi
¿Cómo se podrá ver el Fiorentina vs Juventus en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Deportes
DAZN, fubo, Paramount+,
México
ESPN
Disney+
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de la Fiorentina
Rival
Resultado
Competición
Genoa
2-2 E
Serie A
Lecce
0-1 D
Serie A
Inter
0-3 D
Copa Italia
Bolonia
2-2 E
Serie A
Rapid Viena
3-0 V
UEFA Conference League
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Torino
0-0 E
Serie A
Sporting Lisboa
1-1 E
UEFA Champions League
Udinese
3-1 V
Serie A
Real Madrid
0-1 D
UEFA Champions League
Lazio
0-1 D
Serie A
Últimas noticias de la Fiorentina
La Viola, dirigida por Paolo Vanoli, vive un inicio de torneo terrible. Se ubican en el último puesto de la tabla con solo 5 puntos y no han ganado en sus últimos tres partidos de liga, siendo su último resultado un empate 2-2 ante el Genoa.
A pesar de los malos resultados, en casa buscarán aprovechar la presión de su rival para poder dar un paso adelante en el momento más crítico del año.
Últimas noticias de la Juventus
La Vecchia Signora, bajo el mando de Igor Tudor, llega a este duelo con muchas dudas. Actualmente se ubican en el sexto puesto con 19 puntos, fuera de los puestos de Champions League.
Vienen de dos empates consecutivos, el último un 0-0 ante el Torino en el Clásico de Turín. Necesitan ganar para frenar la irregularidad y aprovechar el mal momento de la 'Viola'.
Posibles alineaciones
Fiorentina
- Portero: David de Gea
- Defensas: Dodô, Marin Pongracic, Pietro Barí, Luca Ranieri
- Centrocampistas: Rolando Mandragora, Hans Nicolussi, Simon Sohm
- Delanteros: Albert Guðmundsson, Roberto Piccoli, Nicolás Fortini.
Juventus
- Portero: Michele Di Gregorio
- Defensas: Pietro Kalulu, Daniele Rugani, Gleison Bremer, T. Koopmeiners
- Centrocampistas: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Kephren Thuram, Andrea Cambiaso
- Delanteros: Francisco Conceição, Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic.
Pronóstico SI
La Juventus está urgida de ganar, pero el ambiente tenso en Florencia y la necesidad de puntos de la 'Viola' suelen complicar este clásico. Dada la irregularidad de la Juventus, el partido será más cerrado de lo que indica la diferencia de plantillas.
Fiorentina 1-1 Juventus
