Fiorentina vs Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Fiorentina recibe al AC Milan en la Jornada 19 de la Serie A. El conjunto de Milán marcha en segundo lugar de la clasificación general con 39 unidades, producto de 11 victorias, seis empates y una derrota.
Por su cuenta, el cuadro de la Fiore está en zona de descenso en la antepenúltima posición con solo 13 unidades tras dos victorias, siete empates y 10 derrotas.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fiorentina vs Milan?
- Ciudad: Florencia
- Fecha: domingo 11 de enero
- Horario: 09:00 horas (Estados Unidos), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)
- Estadio: Artemio Franchi
¿Cómo se podrá ver el Fiorentina vs Milan en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FOX Deportes
Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, FOX Sports App, CBS Sports Golazo, FOX One
México
ESPN
Disney+
Éspaña
Sin transmisión
DAZN Spain, Movistar+, Movistar Plus+
Últimos cinco partidos de Fiorentina
Rival
Resultado
Competición
Lazio
2-2 E
Serie A
Cremonese
1-0 V
Serie A
Parma
1-0 V
Serie A
Udinese
5-1 V
Serie A
Lausanne Sport
1-0 D
Conference League
Últimos cinco partidos de Milan
Rival
Resultado
Competición
Genoa
1-1 E
Serie A
Cagliari
0-1 V
Serie A
Hellas Verona
3-0 V
Serie A
Napoli
2-0 D
Supercopa de Italia
Sassuolo
2-2 E
Serie A
Últimas noticias de Fiorentina
Sin novedades la sesión de entrenamiento de la Viola tras el partido disputado en el Olímpico contra la Lazio se ha dado sin mayores inconvenientes.
Últimas noticias de Milan
El AC Milan apenas pudo sumar un punto en el tiempo añadido este jueves en el empate 1-1 frente al Genoa, en el último partido de la Jornada 18 del fútbol italiano.
La paridad en San Siro permite que el archirrival de los Rossoneri, el Inter de Milán, mantenga ventaja de tres puntos en la cima de la Serie A.
Posibles alineaciones
Fiorentina
Portero: David De Gea.
Defensas: Marin Pongračić, Pablo Marí , Luca Ranieri.
Centrocampistas: Dodo, Rolando Mandragora, Hans Nicolussi, Nicolò Fagioli, Robin Gosens
Delanteros: Albert Guðmundsson, Moise Kean.
Milan
Portero: Mike Maignan.
Defensas: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović.
Centrocampistas: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi.
Delanteros: Christian Pulisic, Rafael Leão
Pronóstico SI
A la Fiorentina le urge ganar para intentar salir de la zona de descenso, pero se miden ante el Milan que vive un gran momento y compite de manera reñida ante Inter y Napoli por el scudetto. Por ese motivo, nos vamos por el triunfo sin inconvenientes del cuadro visitante.
Fiorentina 1-2 Milan.
