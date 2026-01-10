Fiorentina vs Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Fiorentina recibe al AC Milan en la Jornada 19 de la Serie A. El conjunto de Milán marcha en segundo lugar de la clasificación general con 39 unidades, producto de 11 victorias, seis empates y una derrota.

Por su cuenta, el cuadro de la Fiore está en zona de descenso en la antepenúltima posición con solo 13 unidades tras dos victorias, siete empates y 10 derrotas.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Fiorentina vs Milan?

Ciudad: Florencia

Fecha: domingo 11 de enero

Horario: 09:00 horas (Estados Unidos), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España)

Estadio: Artemio Franchi

¿Cómo se podrá ver el Fiorentina vs Milan en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FOX Deportes Paramount+, fuboTV, DAZN USA, Foxsports.com, FOX Sports App, CBS Sports Golazo, FOX One México ESPN Disney+ Éspaña Sin transmisión DAZN Spain, Movistar+, Movistar Plus+

Últimos cinco partidos de Fiorentina

Rival Resultado Competición Lazio 2-2 E Serie A Cremonese 1-0 V Serie A Parma 1-0 V Serie A Udinese 5-1 V Serie A Lausanne Sport 1-0 D Conference League

Últimos cinco partidos de Milan

Rival Resultado Competición Genoa 1-1 E Serie A Cagliari 0-1 V Serie A Hellas Verona 3-0 V Serie A Napoli 2-0 D Supercopa de Italia Sassuolo 2-2 E Serie A

Últimas noticias de Fiorentina

Sin novedades la sesión de entrenamiento de la Viola tras el partido disputado en el Olímpico contra la Lazio se ha dado sin mayores inconvenientes.



Últimas noticias de Milan

A late point rescued 👌



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/jfLSOF1i0N — AC Milan (@acmilan) January 8, 2026

El AC Milan apenas pudo sumar un punto en el tiempo añadido este jueves en el empate 1-1 frente al Genoa, en el último partido de la Jornada 18 del fútbol italiano.



La paridad en San Siro permite que el archirrival de los Rossoneri, el Inter de Milán, mantenga ventaja de tres puntos en la cima de la Serie A.



Posibles alineaciones

Fiorentina

Portero: David De Gea.

Defensas: Marin Pongračić, Pablo Marí , Luca Ranieri.

Centrocampistas: Dodo, Rolando Mandragora, Hans Nicolussi, Nicolò Fagioli, Robin Gosens

Delanteros: Albert Guðmundsson, Moise Kean.

Milan

Portero: Mike Maignan.

Defensas: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović.

Centrocampistas: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi.

Delanteros: Christian Pulisic, Rafael Leão

Pronóstico SI

A la Fiorentina le urge ganar para intentar salir de la zona de descenso, pero se miden ante el Milan que vive un gran momento y compite de manera reñida ante Inter y Napoli por el scudetto. Por ese motivo, nos vamos por el triunfo sin inconvenientes del cuadro visitante.

Fiorentina 1-2 Milan.