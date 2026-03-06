Flick confirma que Gavi viaja a Bilbao para el partido de Liga

El FC Barcelona está en un buen momento, y su mediocampo está próximo a recuperar una pieza importante: Gavi mejora sesión a sesión y, según confirmó Hansi Flick, viajará a Bilbao y a Newcastle para los duelos de LaLiga y la UEFA Champions League.

"Viajará con nosotros, está en entrenando con nosotros, pero aún no está para jugar. Quizá después del próximo parón. Veremos", dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al partido en San Mamés.

Fc Barcelona Training Session - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El centrocampista del FC Barcelona había sufrido en septiembre de 2025 una rotura del menisco interno en su rodilla derecha, requiriendo una cirugía artroscópica. Tras casi cinco meses de baja, volvió a entrenar con el grupo y se ilusiona con regresar a las canchas en los primeros días de abril.

En total, Gavi lleva 155 partidos jugados en el primer equipo del FC Barcelona, con diez goles y 18 asistencias brindadas a compañeros. Fue campeón de LaLiga en dos oportunidades, ganó tres veces la Supercopa de España y una vez la Copa del Rey.

Flick palpitó la visita a San Mamés

Hansi Flick Press Conference For Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

"Es un equipo fantástico, de los mejores, sabemos que en casa son distintos, mi equipo está bien, el ambiente es fantástico, el rendimiento en los entrenamientos también, estoy muy contento", dijo sobre el Athletic Club.

Sobre las bajas, agregó: "Es algo que hay gestionar, es normal cuando hay muchos partidos. Al final, tenemos jugadores de La Masia de buena calidad y tenemos experiencia con ellos. Hay que gestionar la carga y quizá mañana jueguen otros futbolistas".

Por último, se refirió a la ventaja que mantienen con el Madrid en la lucha por el título: "De momento es importante, pero lo que cuenta es el final hasta que acabe mayo. Hay muchos partidos por jugar, muchas semanas. Lo vimos el martes con dos lesionados más, el Madrid también tiene lesionados. Hay que mirar hacia adelante y aceptar lo que ha pasado".

