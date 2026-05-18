Flick considera a Cancelo imprescindible para su proyecto en el FC Barcelona

Con la temporada de LaLiga entrando en la recta final, el FC Barcelona ya empezó a planificar el próximo mercado de pases y uno de los pedidos más claros de Hansi Flick a la dirección deportiva del azulgrana pasa por asegurar la continuidad de João Cancelo en el club.

🚨 Hansi Flick on keeping João Cancelo: “It’s not easy but Deco is on it”.



“Everyone can see what Cancelo has given us in the last matches. I really appreciate him a lot”.



“He's a fantastic player, and I appreciate him a lot”. pic.twitter.com/UpKKXUq0QK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Un jugador que encajó perfecto en su sistema

Desde la llegada de Flick al banco culé, Cancelo logró convertirse en una pieza importante dentro del esquema táctico del equipo. El lateral aportó profundidad por las bandas, capacidad para romper líneas y una salida limpia desde el fondo, además de sumarse al ataque constantemente, algo que el entrenador considera fundamental para su idea de juego.

Más allá de las dudas defensivas que acompañaron al portugués durante parte de su carrera, en el Barcelona logró mostrar una versión mucho más equilibrada y comprometida.

Aún así, con la idea de retener al portugués en mente, el gran problema del conjunto catalán para por lo económico. El futbolista todavía pertenece al Al-Hilal y tiene contrato vigente hasta 2027. Desde el blaugrana especulaban con una salida gratuita, pero esa posibilidad parece cada vez más inviable; todo indica que deberán negociar un traspaso y presentar una oferta razonable ante la directiva saudí para destrabar la operación.

En esa misma línea, la dirigencia culé sabe que no puede cometere excesos financieros, especialmente después de las advertencias del propio Flick en torno a la necesidad de acertar con cada incorporación al plantel.

FC Barcelona v Real Betis - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Cancelo quiere quedarse en Barcelona

Del lado del jugador, la postura está completamente definida y desea continuar en el Barcelona; siente que todavía tiene mucho que ofrecerle a la institución a nivel competitivo.

Asimismo, cabe mencionar que no mantiene una buena relación con el Al-Hilal, al que acusó públicamente de no cumplir con algunas promesas relacionadas con su inscripción en la Saudí Pro League. Mientras tanto, Flick espera una resolución positiva para su proyecto deportivo y presiona para que el Barcelona haga el esfuerzo necesario por uno de los jugadores que considera esenciales.

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