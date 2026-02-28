Flick no baja los brazos ante el Atlético: “Remontar cuatro goles es difícil, pero no nos rendiremos”

El FC Barcelona firmó una actuación brillante este fin de semana al imponerse 4-1 al Villarreal en la jornada 26 de LaLiga. Lamine Yamal fue la gran figura del encuentro con un espectacular hat-trick, mientras que Robert Lewandowski completó la goleada con un tanto más. Con este resultado, el conjunto culé se mantiene como líder del campeonato español una semana más.

Ahora, el equipo dirigido por Hansi Flick deberá cambiar el chip y enfocarse en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, donde los blaugranas buscarán una remontada épica tras el 4-0 sufrido en el encuentro de ida.

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En conferencia de prensa, Hansi Flick se refirió al compromiso ante el Atlético de Madrid y dejó claro que el triunfo frente al Villarreal fortalece la confianza del plantel de cara al reto que se avecina. El técnico alemán aseguró que el equipo afrontará con determinación el duelo de este martes 3 de marzo, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde buscarán concretar una remontada que luce complicada pero no imposible.

Estoy contento con el resultado y con el juego, aunque podíamos haber hecho algún gol más. Todos hicieron un buen partido. Ha sido importante jugar con la pelota. También la puntería que no tuvimos en partidos como el de la Real Sociedad Hansi Flick

El entrenador alemán aseguró que su equipo luchará a mitad de semana para darle la vuelta al marcador en contra y clasificarse a la gran final del certamen.

Remontar cuatro goles contra el Atlético es difícil, pero no nos rendiremos contra el Atlético, lucharemos Hansi Flick

Flick adelantó que Pedri tiene posibilidades de ver minutos ante los Colchoneros este martes, mientras que la participación de Gavi luce mucho más complicada en uno de los partidos más determinantes de la temporada. Finalmente, el estratega alemán hizo un llamado a la afición blaugrana para que respalde al equipo en este desafío y aseguró que, si todos empujan en la misma dirección, “todo es posible en el futbol”.