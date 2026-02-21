Hansi Flick habló en la conferencia previa al partido que el Barcelona jugará este domingo en casa ante el Levante y se refirió al momento que atraviesa el equipo tras los últimos resultados adversos. El entrenador aseguró que el grupo analizó en profundidad lo ocurrido en los recientes encuentros y remarcó la importancia de que los futbolistas asuman un rol más activo dentro del campo.

El técnico explicó que el plantel permaneció más de una hora en el vestuario antes del entrenamiento para revisar los errores y debatir soluciones. También señaló que los días de descanso posteriores ayudaron a que los jugadores lleguen con mayor frescura a este compromiso. Según indicó, el objetivo inmediato es recuperar la confianza y volver a competir al nivel que el grupo mostró durante gran parte de la temporada.

Uno de los ejes de su mensaje fue la necesidad de que el equipo dé un paso adelante dentro del campo. “Necesitamos líderes y de eso hemos hablado. Es importante sentir y asumir la responsabilidad sobre nuestros objetivos”, afirmó el entrenador. Flick explicó que el diálogo con el plantel fue clave durante estos días y remarcó la importancia de que los futbolistas participen activamente en ese proceso. “Ya lo están haciendo”, señaló.

🔊 Hansi Flick, en la previa del #BarçaLevante: "Después de dos derrotas, ahora jugamos en casa y sabemos qué debemos hacer. Sí o sí tenemos que vencer para recuperar confianza. Quiero ver que el equipo tiene hambre por ganar" pic.twitter.com/9PZY3eFKRP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 21, 2026

El técnico también transmitió su confianza en el grupo y en la capacidad que tiene para recuperar su mejor versión. “Cuando los jugadores dan el cien por cien, la calidad es tremenda”, aseguró. En esa misma línea, reconoció que el crecimiento también forma parte del trabajo diario del cuerpo técnico. “No tenemos una referencia clara de líder, pero ese es nuestro trabajo también y estoy convencido de mi equipo”, agregó.

Flick también se refirió a los aspectos que el Barça busca corregir tras los últimos encuentros. El entrenador reconoció que el equipo concedió demasiadas ocasiones y que se trabajó específicamente en mejorar el funcionamiento. Además, insistió en la necesidad de recuperar la intensidad y la conexión dentro del campo para sostener la identidad de juego.

En cuanto a la situación del plantel, el entrenador destacó el regreso de futbolistas importantes. “Lo positivo es que Pedri y Rashford están de vuelta y Gavi va poco a poco”, afirmó. Sobre el mediocampista español, añadió que ya entrena con el grupo y que puede sumar minutos próximamente, mientras que el regreso de Gavi será progresivo.

De cara al encuentro ante el Levante, Flick anticipó un partido exigente frente a un rival que se caracteriza por su solidez defensiva. También destacó el valor de jugar en casa y el apoyo de la afición como un factor relevante para el equipo en este momento. El Barcelona buscará una victoria que le permita recuperar confianza y consolidar las mejoras trabajadas durante la semana.