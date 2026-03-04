Flick pierde a Koundé y a Balde en pleno momento clave del FC Barcelona

El FC Barcelona suma un nuevo dolor de cabeza. Jules Koundé y Alejandro Balde estarán aproximadamente un mes de baja y no reaparecerían hasta después del próximo parón liguero. Ambos futbolistas pasarán estudios médicos para determinar el alcance exacto de sus dolencias, pero en el club ya asumen que no estarán disponibles en las próximas semanas.

La previsión es que se pierdan los compromisos de Liga ante el Athletic, el Sevilla y el Rayo Vallecano, además de la serie de octavos de final de la Champions frente al Newcastle. Si se cumplen los plazos estimados, podrían reaparecer a comienzos de abril, en la visita al Atlético.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-FRANKFURT | LLUIS GENE/GettyImages

Koundé, primer contratiempo

El primero en caer fue Jules Koundé. A los 11 minutos del encuentro ante el Atlético, el francés se dejó caer sobre el césped tras notar molestias en la pierna derecha. El gesto serio y la rápida intervención de los servicios médicos encendieron las alarmas. Todo apunta a una lesión en el isquiotibial, una dolencia muscular que suele requerir varias semanas de recuperación.

El técnico Hansi Flick reaccionó de inmediato y reorganizó la defensa. Con João Cancelo como titular en el lateral izquierdo, el portugués pasó al costado derecho y Balde ingresó para ocupar el carril zurdo.

Balde tampoco terminó el partido

Sin embargo, el plan se desarmó nuevamente en el segundo tiempo. En el minuto 69, Alejandro Balde pidió el cambio por un problema muscular y abandonó el campo visiblemente afectado. Su baja se estima en un plazo similar al de Koundé, lo que deja al equipo sin sus laterales naturales en un momento determinante.

La cadena de lesiones obligó a un nuevo ajuste táctico, con Ronald Araujo adelantando su posición en el tramo final, en una muestra de la versatilidad forzada que atraviesa el plantel.

Las ausencias de Koundé y Balde se suman a una lista ya extensa. Eric García debe cumplir sanción, mientras que Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen continúan en recuperación. El delantero polaco es el único que podría reaparecer en el corto plazo, incluso con protección facial tras la fractura sufrida recientemente.

Con varias piezas clave fuera de combate, el Barça afronta un calendario determinante con recursos limitados. La profundidad del plantel y la capacidad de adaptación de Flick serán puestas a prueba en un mes que puede marcar el rumbo de la temporada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP