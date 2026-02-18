Flick recupera a Pedri en el peor momento del FC Barcelona

La vuelta de Pedri se da en un momento crítico en el Barcelona. El equipo de Hansi Flick viene de encadenar resultados muy duros: una goleada 4-0 ante el Atlético en la ida de Copa que lo dejó prácticamente contra las cuerdas, y una derrota 2-1 frente al Girona en Montilivi que lo hizo perder el liderato en LaLiga.

En ese escenario, recuperar al mediocampista canario no es solo una buena noticia: es casi una urgencia deportiva.

Pedri lleva un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, sufrida el 21 de enero en un partido de Champions ante el Slavia. Por eso, Flick planea un regreso progresivo y sin apuros.

La idea del cuerpo técnico es que ante el Levante ingrese en la segunda parte y juegue alrededor de 15 minutos. Una semana después, frente al Villarreal, podría dar un paso más: ser titular y sumar cerca de 60 minutos, con el objetivo de llegar en plenitud al duelo de Copa ante el Atlético, donde el Barcelona buscará un “milagro” para remontar.

Se espera que Pedri regrese para el partido del Levante del domingo.



Jugará 15 minutos y luego será titular en el próximo partido contra el Villarreal.



El impacto táctico: cuando Pedri juega, todo encaja

En el club entienden que Pedri no solo aporta talento, sino también orden. Con él en cancha, el equipo suele ocupar mejor los espacios, junta líneas, presiona con más intensidad y encuentra más soluciones ofensivas.

Su regreso le permitiría a Flick rearmar el funcionamiento colectivo y recuperar una identidad que se perdió en las últimas semanas.

La otra pieza importante que Flick ya recuperó es Raphinha, considerado uno de los líderes del plantel. El brasileño volvió a jugar el lunes y disputó 60 minutos a buen nivel, incluso con un remate al palo, aunque su regreso no alcanzó para evitar la caída ante el Girona.

Con Pedri y Raphinha nuevamente disponibles, el técnico alemán cree que el equipo puede dar un giro rápido. La expectativa es clara: mejorar tanto en defensa como en ataque y recuperar confianza justo cuando la temporada empieza a apretar de verdad.

