Flick se pronuncia sobre los rumores: “Estoy convencido de que Fermín se quedará”

Los últimos días de mercado siempre se convierte en un escenario propicio para los sobresaltos, y el FC Barcelona no es ajeno a ello. En las últimas horas, el nombre de Fermín López ha irrumpido con fuerza en la agenda del Chelsea, que estaría dispuesto a llegar hasta los 70 millones de euros para llevarse al centrocampista andaluz.

Ante este aluvión de rumores, Hansi Flick no esquivó las preguntas en rueda de prensa y dejó clara su postura:

“En este momento está aquí. He hablado con Fermín y estoy convencido de que se quedará”, aseguró el entrenador alemán.

Aun así, el técnico blaugrana fue cauto y reconoció la volatilidad de un día como hoy:

“Al final no sé qué puede pasar. Estaré realmente feliz cuando el mercado se cierre”.

Las declaraciones de Flick reflejan tanto su confianza en el compromiso del futbolista como la tensión que provoca la ventana de fichajes. Fermín, de 21 años, se ha consolidado como una de las revelaciones de la pasada temporada y una pieza clave en la medular, lo que explica el interés de grandes clubes europeos.

Desde el Barça, la intención es clara: retener a uno de los talentos más prometedores de La Masia, aunque la presión económica y la insistencia del Chelsea añaden incertidumbre hasta el último minuto.

En un contexto donde cada movimiento puede alterar el equilibrio financiero y deportivo del club, la figura de Fermín se convierte en símbolo de la apuesta por la cantera. Flick, por ahora, se aferra a esa convicción: el joven centrocampista seguirá vistiendo de azulgrana.