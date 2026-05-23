La campaña presidencial rumbo a las elecciones del Real Madrid ya está en marcha y Florentino Pérez tiene todos los números para ser reelegido, pero eso no quita que no vaya a moverse para llegar al electorado con propuestas (y recuerdos) tangibles.

Según mostró el Diario AS, uno de los edificios linderos al Bernabéu amaneció con una lona blanca gigante que tiene las finales de UEFA Champions League alcanzadas por Florentino como presidente blanco, y un slogan que dice "Mucha historia por hacer, Florentino 2026", haciendo referencia al himno del Real Madrid.

👀 Florentino arranca la campaña electoral con una lona gigante frente al Bernabéu pic.twitter.com/GxF6qL4G2P — Diario AS (@diarioas) May 23, 2026

Florentino Pérez es el presidente más laureado de la historia del club capitalino, superando al histórico Santiago Bernabéu: bajo sus mandatos, el Merengue ganó 37 títulos, que incluyen siete UEFA Champions League, siete ligas, siete Mundiales de Clubes, seis Supercopas de Europa, siete Supercopas de España y tres ediciones de la Copa del Rey.

“El que se quiera presentar, que se presente, es su oportunidad, le invito a que lo haga. Lo que tienen que hacer es presentarse y no ir por detrás con periodistas. Convoco elecciones para que haya candidatos. Que vengan, los estoy esperando. La gente me quiere a mí, por eso salgo hoy a hablar, porque no puedo permitir esto. Después de tantos años, se meten conmigo y se meten con el Real Madrid”, había declarado Florentino a la hora de confirmar las elecciones.

“Dicen que el Real Madrid es el caos, la ruina... ¡Pero si somos el más prestigioso del mundo! ¿Por qué se quieren meter los periodistas con el club más valorado? Me da vergüenza decir que me han elegido como el mejor presidente de la historia del fútbol, pero lo han hecho. ¿Por no ganar al Barcelona el otro día ya nos quieren matar?", disparó enojado.

"A mí me tendrán que echar a tiros porque tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid", cerró.