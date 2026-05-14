Florentino Pérez fue exhibido discutiendo con un seguidor en el Santiago Bernabéu

Sigue la tensión en el entorno blanco y es en la previa al duelo del Real Madrid y Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga, el presidente del club, Florentino Pérez, fue captado discutiendo con quien al parecer es un socio u aficionado del club (de momento se desconoce la razón de la supuesta discusión en el palco madridista y quién estaría encarando al mandatario) tras sus polémicas declaraciones en conferencia de prensa un día antes.

Por si fuera poco, a la par se retiraron varias pancartas durante el juego ante el Real Oviedo que decían "FLORENTINO RESPONSABLE" y "FLORENTINO VETE YA".

Al final, el marcador final terminó 2-0 a favor del conjunto merengue con anotaciones de Gonzalo García y Jude Bellingham.

Fiel a su comportamiento, el presidente se detuvo a encarar las críticas, defendiendo su gestión y recordando los títulos conseguidos frente a los gritos que pedían su dimisión inmediata, además, la confrontación directa, así como el anticipado llamado a las elecciones deja en claro que el poderoso directivo pondrá el pecho a las balas en búsqueda de permanecer y confirmar su dominio como mandamás de la institución de la Casa Blanca.

Florentino Pérez convocó a elecciones

Todas las elecciones a las que se ha presentado Florentino Pérez en el Real Madrid 🗳️🤍. Desde que regresó a la presidencia en 2009, ha ido encadenando mandatos sin tener que pasar por las urnas pic.twitter.com/FE4FkSSFxm — MARCA (@marca) May 14, 2026

El martes en la rueda de prensa citó a unas próximas elecciones en donde afirmó que nuevamente se presentará junto a su equipo para mantener el cargo que ha mantenido desde el 2009.

No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar Florentino Pérez.

“Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid”, agregó.