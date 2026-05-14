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Sports Illustrated

Florentino Pérez fue exhibido discutiendo con un seguidor en el Santiago Bernabéu

El presidente del Real Madrid sigue en el ojo del huracán tras discusión con aficionado
Benjamín Guerra|
Florentino Pérez estuvo presente en el Santiago Bernabéu
Florentino Pérez estuvo presente en el Santiago Bernabéu | Diego Souto/GettyImages

Sigue la tensión en el entorno blanco y es en la previa al duelo del Real Madrid y Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga, el presidente del club, Florentino Pérez, fue captado discutiendo con quien al parecer es un socio u aficionado del club (de momento se desconoce la razón de la supuesta discusión en el palco madridista y quién estaría encarando al mandatario) tras sus polémicas declaraciones en conferencia de prensa un día antes.

Por si fuera poco, a la par se retiraron varias pancartas durante el juego ante el Real Oviedo que decían "FLORENTINO RESPONSABLE" y "FLORENTINO VETE YA".

Al final, el marcador final terminó 2-0 a favor del conjunto merengue con anotaciones de Gonzalo García y Jude Bellingham.

Fiel a su comportamiento, el presidente se detuvo a encarar las críticas, defendiendo su gestión y recordando los títulos conseguidos frente a los gritos que pedían su dimisión inmediata, además, la confrontación directa, así como el anticipado llamado a las elecciones deja en claro que el poderoso directivo pondrá el pecho a las balas en búsqueda de permanecer y confirmar su dominio como mandamás de la institución de la Casa Blanca.

Florentino Pérez convocó a elecciones

El martes en la rueda de prensa citó a unas próximas elecciones en donde afirmó que nuevamente se presentará junto a su equipo para mantener el cargo que ha mantenido desde el 2009.

No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar
Florentino Pérez.

“Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid”, agregó.

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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