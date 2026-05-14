Florentino Pérez respalda a Mbappé pero evita apurar la renovación de Vinícius

La temporada del Real Madrid quedó muy por debajo de las expectativas y, en medio de un clima cargado por los resultados y las críticas hacia el plantel y la gestión deportiva, Florentino Pérez rompió el silencio.

Florentino respaldó el rendimiento de Mbappé

En una entrevista con Josep Pedrerol para El Chiringuito, el presidente merengue habló de la actualidad deportiva del club, defendió públicamente a Kylian Mbappé y también se refirió al futuro de Vinícius Jr.

En sus declaraciones, evitó repartir responsabilidades individuales luego de una campaña marcada por la eliminación en la UEFA Champions League, la derrota en la final de la Supercopa y la pérdida de LaLiga. Para Florentino, gran parte de los problemas estuvieron relaconados con el desgaste físico acumulado durante el calendario.

“Este año no salió como queríamos, pero también se hicieron cosas importantes”, aseguró. Además, remarcó que el equipo sintió las consecuencias de una temporada exigente desde el Mundial de Clubes y relativizó el hecho de haber terminado detrás del Barcelona en el campeonato.

En ese contexto, el dirigente salió especialmente a respaldar a Mbappé, uno de los futbolistas más señalados por la irregularidad colectiva del equipo.

Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Lejos de cuestionarlo, lo calificó como “el mejor jugador del Madrid en este momento” y destacó su capacidad goleadora. Si bien reconoció que todavía hay aspectos por corregir dentro del funcionamiento del equipo, dejó en claro que mantiene plena confianza en el delantero francés y en su adaptación definitiva al club.

La renovación de Vinícius sigue sin resolverse

Otro de los temas inevitables fue la situación contractual de Vinícius. El brasileño, pieza clave en el funcionamiento competitivo del club, todavía no renovó su vínculo y su continuidad es una incógnica en Valdebebas.

Florentino intentó sosegar la incertidumbre y aseguró que no existe apuro para cerrar el nuevo acuerdo; incluso destacó la importancia del delantero en los éxitos recientes del Madrid. De todas maneras, evitó profundizar sobre el estado de las negociaciones y delegó la cuestión en la dirección deportiva.

🚨 Florentino Pérez: “There is no rush to renew Vinicius contract, we have all season to talk”.



“You think I’m in charge of everything, but that’s the sporting director’s job”.



“He is one of the best players of Real Madrid. Vini WON us the last Champions League”. pic.twitter.com/1MgemhgjCq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Con contrato vigente hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, el futuro de Vinicius todavía aparece como uno de los temas centrales del próximo mercado de pases en el fútbol europeo.

Además, Florentino negó que exista un clima conflictivo dentro del vestuario. Aunque admitió la existencia de discusiones habituales en los entrenamientos, sostuvo que se exageró la situación alrededor del grupo y apuntó contra ciertas versiones que, según él, buscaron perjudicar la imagen institucional del club.

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