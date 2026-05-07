Florentino podría vender a una de sus estrellas si no ganan títulos con el Real Madrid

La dirigencia encabezada por Florentino Pérez sigue de cerca el tramo final de la temporada del Real Madrid con una idea clara: si el equipo no consigue títulos, ninguna figura tendría asegurada su continuidad.

En esa línea, los nombres a los que apuntan específicamente son Vinícius Junior y Kylian Mbappé. Ambos son referentes del presente y del proyecto deportivo del merengue, pero también representan dos situaciones muy diferentes puertas adentro.

Vinícius, las condiciones para seguir

Aunque recibió silbidos en algunos partidos en el Santiago Bernabéu, el brasileño mantiene un respaldo fuerte dentro del vestuario. Sus compañeros lo consideran uno de los líderes del plantel por su compromiso competitivo y por su presencia en los momentos de mayor presión deportiva.

Espanyol v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Sin embargo, Vinícius todavía no cerró su renovación con la institución. Además de una mejora salarial acorde a su peso dentro del equipo, pretende certezas sobre el futuro proyecto futbolístico. Entre sus principales exigencias surgen cuestiones sobre el próximo entrenador y señales claras de una estructura interna más sólida.

Mbappé, talento intacto pero mucho revuelo interno

Por su parte, la situación de Mbappé es distinta. Su llegada había generado un impacto inmediato y, en sus primeros meses, asumió un rol protagónico dentro del grupo. Pero ese escenario cambió en el último tiempo. Desde hace algunas semanas, ciertas decisiones personales y varios procesos de recuperación realizados fuera del Madrid generaron un malestar puertas adentro del club.

En el vestuario consideran que hubo gestos que no cayeron bien y que alimentaron la sensación de que no todos conviven bajo las mismas reglas; por ende, ese clima habría debilitado su influencia dentro del plantel. Aunque nadie discute su jerarquía futbolística, desde la directiva merengue estarían dispuestos a escuchar propuestas importantes si la temporada termina sin conquistas.



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Más allá de las versiones, la relación personal entre Vinícius y Mbappé sigue siendo buena. Comparten vínculos fuera del campo y no existe un conflicto directo entre ambos. El problema, entienden en el club, pasa más por el funcionamiento colectivo que por una cuestión personal.

En el Real Madrid saben que el resultado final de la temporada no solo definirá los balances deportivos, sino también puede empujar una de las decisiones más fuertes del próximo mercado. Si no llegan los títulos, uno de los grandes nombres del proyecto podría quedar a metros de la puerta de salida.

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