Forge FC vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

La Concacaf Champions Cup 2026 abre el telón para los equipos mexicanos este martes en un escenario gélido. Los Tigres UANL visitan Hamilton, Ontario, para medirse al Forge FC en la ida de la Primera Ronda.

Es un choque de contrastes marcados: los universitarios llegan con ritmo de competencia tras cuatro jornadas en la Liga MX, culminando con una victoria reciente ante León.

Por el contrario, los Hammers canadienses sufren un letargo competitivo de tres meses, pues su liga finalizó en noviembre. Sin embargo, el factor climático y el césped sintético del Tim Hortons Field son las armas ocultas del equipo local para intentar equilibrar la balanza ante la jerarquía del plantel mexicano.

¿A qué hora se juega el Forge FC vs Tigres UANL?

Ciudad : Hamilton, Ontario, Canadá

: Hamilton, Ontario, Canadá Estadio : Tim Hortons Field

: Tim Hortons Field Fecha : martes 3 de febrero de 2026

: martes 3 de febrero de 2026 Hora : 18:00 CDMX, 19:00 ET (USA/Local)

: 18:00 CDMX, 19:00 ET (USA/Local) Competición: Primera Ronda (Ida) - Concacaf Champions Cup

Historial de enfrentamientos directos

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambas escuadras en la historia.

Dato Tigres : Su balance ante equipos canadienses es mixto; eliminaron a Vancouver en 2024, pero cayeron ante Toronto FC en 2018 por gol de visitante.

: Su balance ante equipos canadienses es mixto; eliminaron a Vancouver en 2024, pero cayeron ante Toronto FC en 2018 por gol de visitante. Dato Forge: Han enfrentado a gigantes mexicanos como Cruz Azul y Chivas en ediciones anteriores, pero nunca han logrado ganar una serie ante rivales de la Liga MX.

Últimos 5 partidos de Forge y Tigres

Forge FC (Canadá) Tigres UANL (México) Forge 0-1 Cavalry

(02/11/25) [CPL Final] León 1-2 Tigres

(31/01/26) Forge 1-2 Atl. Ottawa

(26/10/25) [CPL Semi] Tigres 0-0 Toluca

(17/01/26) Forge 3-0 York United

(18/10/25) Tigres 0-1 Pumas

(14/01/26) Cavalry 1-1 Forge

(10/10/25) Atl. San Luis 1-2 Tigres

(11/01/26) Forge 1-1 Vancouver FC

(04/10/25) Toluca 2-1 (p) Tigres

(14/12/25) [Final Ap.]

¿Cómo ver el Forge FC vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online México Fox Sports Premium Estados Unidos Fox Sports 2, ViX Premium Canadá OneSoccer

Últimas noticias del Forge FC

El campeón canadiense (ganador del Shield) llega al debut tras una reestructuración forzada por el mercado y la inactividad. Su última aparición oficial fue una derrota en la final de la CPL en noviembre.

Para contrarrestar la falta de ritmo, el club fichó de emergencia al portero internacional congoleño Dimitry Bertaud (ex-Montpellier) y al central francés Antoine Batisse. Sin embargo, sufren una baja sensible: el extremo estrella Nana Ampomah no podrá jugar debido a problemas de visa. El técnico Bobby Smyrniotis apuesta a la solidez de Kyle Bekker en el medio para intentar la hazaña.

Posible alineación de Forge (4-2-3-1): Dimitry Bertaud; Malcolm Duncan, Antoine Batisse, Alexander Achinioti-Jönsson, Garven Metusala; Kyle Bekker, Noah Jensen; David Choinière, Tristan Borges, Beni Badibanga; Terran Campbell.

Cold night. Continental lights ❄️



The 2026 @TheChampions kicks off in Hamilton tonight as @ForgeFCHamilton host Liga MX side @TigresOficial in the first leg of their round one clash.



Kick-off is 7 p.m. ET / 4 p.m. PT on @onesoccer #CPLSoccer pic.twitter.com/DOruLBANZe — Canadian Premier League (@CPLsoccer) February 3, 2026

Últimas noticias de Tigres UANL

El equipo de San Nicolás de los Garza llega tras vencer 2-1 a León, resultado que calmó las aguas tras un inicio de año titubeante. La plantilla ha sufrido una "dieta" significativa con las salidas de veteranos como Javier Aquino, Diego Reyes y Rafael Carioca.

En su lugar, se espera el debut continental de refuerzos como el uruguayo César Araújo. Aunque André-Pierre Gignac está disponible y ha confirmado su continuidad este semestre, es posible que, por el frío extremo y el campo sintético, el cuerpo técnico opte por Nico Ibáñez en punta, manteniendo a la leyenda francesa como revulsivo de lujo.

Posible alineación de Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Juanjo Purata, Osvaldo Rodríguez; Fernando Gorriarán, Zwarg; Ozziel Herrera, Juan Brunetta, Diego Lainez; Gignac

Pronóstico SI Fútbol

La diferencia de ritmo competitivo es el factor clave. Mientras Forge intenta recordar cómo competir tras tres meses de vacaciones, Tigres ya tiene el motor en marcha. Aunque el frío canadiense incomodará, la calidad individual de Brunetta, Antuna y compañía debería ser suficiente para imponerse, aunque no por un margen escandaloso dada la solidez defensiva que suele mostrar Forge en casa.

Forge FC 0-2 Tigres UANL