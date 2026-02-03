Los equipos de la Liga MX con más posibilidades de ganar la Concachampions 2026 - rankeados

La edición número 61 de la Copa de Campeones de la Concacaf, se llevará a cabo de febrero a mayo de 2026. El torneo coronará al campeón de clubes de la Confederación y determinará al segundo de los cuatro representantes regionales que clasificarán para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

La Copa de Campeones de la Concacaf se sigue jugando con un formato de eliminación directa y consta de cinco rondas: primera ronda, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final.

Las primeras cuatro etapas incluyen partidos de ida y vuelta, mientras que la final, donde se coronará al campeón de la región, se juega a un solo partido.

Los primeros seis de 27 participantes confirmados para la Copa de Campeones provienen de la temporada 2024-25 de la Liga MX: el Club América y el Deportivo Toluca FC, el subcampeón CF Monterrey, y tres clubes mejor clasificados según la clasificación de la temporada regular: el Club de Fútbol Cruz Azul, Club Tigres UANL y Club Universidad Nacional.

A continuación, hicimos una clasificación de menos a más de los clubes de la Liga MX que creemos tendrá más posibilidades de coronarse con el título internacional.

6. Pumas UNAM

Pumas UNAM fueron subcampeones den 2022 | Manuel Velasquez/GettyImages

El conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un historial lejano en la Concachampions, con su último título en 1989, y en total tres conquistas continentales (1980, 1982, 1989).



Sin embargo, en sus participaciones más recientes, los universitarios han mostrado competitividad, pero sin llegar al título, con altibajos y eliminaciones en fases avanzadas o finales dolorosas.



Su participación más destacada en décadas fue en 2022. Avanzaron hasta la final, donde cayeron ante Seattle Sounders FC de la MLS con un global de 5-2 (3-0 en la ida y 2-2 en la vuelta). Rompieron una racha de 16-17 años de títulos mexicanos consecutivos, convirtiéndose en el primer equipo mexicano en perder la final contra un club de MLS. En el camino, eliminaron a rivales como Saprissa en octavos (global 6-3) y tuvieron remontadas notables, como en cuartos ante New England Revolution.



Para la Concachampions 2026, enfrentan a San Diego FC en la primera ronda, y si avanzan, podrían chocar con Toluca en octavos.

5. Tigres UANL

Tigres UANL fue campeón de Concacaf en 2020 | Azael Rodriguez/GettyImages

El cuadro de San Nicolás de los Garza ha ganado la Concachampions una vez (2020), un título conquistado en la edición 2020 (derrotando 2-1 a Los Angeles FC en la final única en Orlando) y llegaron a finales en 2016, 2017 y 2019.



En sus participaciones más recientes, Tigres han mantenido un nivel competitivo, llegando a fases avanzadas, pero sin repetir el título de 2020.



Vienen de ser subcampeones del fútbol mexicano al caer frente a Toluca en el Apertura 2025.



Para 2026, enfrentan a Forge FC en primera ronda, un emparejamiento favorable. Su plantilla incluye veteranos como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, con un estilo físico y experimentado. Aunque hay que mencionar que son un equipo que le sienta bien este torneo.

4. Monterrey

Monterrey tiene cinco títulos de Concacaf | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Rayados, es otro gigante de Monterrey con cinco títulos en Concachampions (2011, 2012, 2013, 2019, 2021), lo que los hace uno de los más exitosos en la era moderna.



Son el único club que ha ganado tres veces consecutivas (2011-2013) y tienen un récord impresionante en finales: nunca han perdido una en la era moderna del torneo. Además, no han perdido ninguna serie eliminatoria en sus últimas cinco participaciones antes de 2025, y solo fallaron en 2016-17 al no avanzar de grupos.



En la Concachampions 2026, enfrentan a CSD Xelajú en primera ronda, con expectativas de avanzar fácilmente. Su roster es profundo, con figuras como Sergio Canales, Anthony Martial, entre otros, bajo el mando de Domenéc Torrent.



En sus participaciones más recientes, Monterrey ha mantenido un nivel alto, aunque sin agregar un sexto título en los últimos años.



En general, las últimas participaciones de Rayados reflejan consistencia y dominio en rondas eliminatorias (avances frecuentes a cuartos o más, con goleadas en casa), pero sin repetir el título desde 2021. Tienen el récord de más títulos entre clubes no-americanos en la era moderna (cinco, empatados con Pachuca).

3. América

América tiene siete campeonatos continentales | Hector Vivas/GettyImages

Es el club más laureado de México con 14 títulos de liga y siete en Concachampions (récord compartido).



Posee el historial más exitoso junto a Cruz Azul. Destacan por ser el último en lograr un bicampeonato consecutivo (2015 y 2016). Además, tienen solo una final perdida en toda su historia (2021 vs Monterrey, 0-1), lo que subraya su dominio continental.



En sus participaciones más recientes, América ha mantenido un nivel alto, llegando frecuentemente a fases avanzadas o finales, aunque sin agregar un octavo título desde 2016 (sequía de casi una década).



En Concachampions 2026, enfrentan a Olimpia en primera ronda, con una llave accesible. Aunque hay que mencionar que pasan por un momento no muy bueno y no se han reforzado de la manera esperada.

2. Cruz Azul

Cruz Azul es el máximo ganador con siete trofeos junto al América | Jam Media/GettyImages

La Máquina Celeste es el campeón defensor de la Concachampions 2025, donde aplastaron 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final, igualando siete títulos totales (récord compartido con América; 1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2013-14 y el más reciente en 2025).



Para 2026, enfrentan a Vancouver FC en primera ronda (revancha de la final pasada), y si avanzan, podrían chocar con Monterrey en octavos.



Es el club con más conquistas en la era moderna junto a América, y destaca por rachas como tres títulos consecutivos en los 60's-70's y nuevamente en los 90's. Han llegado a finales en nueve ocasiones (dos subcampeonatos en 2008-09 y 2009-10), mostrando consistencia continental pese a periodos de sequía en Liga MX.



En sus participaciones más recientes, Cruz Azul regresó con fuerza tras ausencias prolongadas (su última antes de 2025 fue en 2019-20, donde cayó en cuartos ante LAFC).

1. Toluca

Toluca ha ganado dos títulos de Concacaf | Manuel Velasquez/GettyImages

Los Diablos Rojos viven un momento histórico con su reciente bicampeonato de Liga MX en 2025 (Clausura y Apertura), algo no visto desde 1996, más el Campeón de Campeones y Campeones Cup. Tienen un título antiguo en Concachampions (1968), pero ahora son el equipo con el ranking Concacaf más alto (1253 puntos).



En el torneo continental tienen un historial destacado con dos títulos conquistados: en 1968 (declarados campeones tras la descalificación de rivales como Transvaal y Aurora en la fase final) y 2003 (venciendo 5-4 global a Monarcas Morelia, con un 3-3 en la ida y 2-1 en la vuelta). Además, han llegado a la final en otras tres ocasiones, siendo subcampeones en 1998, 2006 y 2013-14.



Sin embargo, en sus participaciones más recientes, Toluca ha tenido una presencia intermitente y sin llegar al título, con ausencias prolongadas debido a no clasificar en varias temporadas de Liga MX.



Para 2026, tienen pase directo en primera ronda y esperan al ganador de Pumas vs San Diego.