¿Fracasaron o triunfaron? Así les fue a las grandes joyas del futbol mexicano

Gilberto Mora está haciendo historia en el futbol mexicano. A sus 17 años, el futbolista de Xolos de Tijuana ha roto varios récords: es el jugador más joven en debutar, conseguir un título, disputar un Mundial y en anotar un gol con la selección mexicana.

De acuerdo con algunos reportes de la prensa internacional, el mediocampista originario de Chiapas está en el radar de algunos de los equipos más grandes del futbol europeo, incluyendo al Real Madrid y al Barcelona.

En la historia del futbol mexicano han existido otras grandes promesas que han ilusionado a la afición y parecían tener todo para comerse el mundo. A continuación te contamos qué pasó con ellas y hasta dónde llegaron.

12. Víctor Mañón

Pachuca v Pumas - Apertura 2010 | LatinContent/GettyImages

El delantero surgido de las fuerzas básicas del Pachuca irrumpió con gran fuerza en el futbol profesional. El jugador formado en la Universidad del Futbol aún ostenta el récord del debutante más precoz en la historia de la Liga MX, al jugar su primer partido con 15 años, siete meses y dos días. A pesar de ello, no pudo consolidarse con los Tuzos y en julio de 2011 salió de la institución. Después recorrió la legua en primera y segunda división en busca de minutos. Pasó por Indios de Juárez, Tulancingo, Tiburones Rojos de Veracruz, Celaya, Tlaxcala, Loros de Colima y Mineros de Zacatecas. En julio de 2020 fichó con Bravos de Juárez, pero solo disputó cuatro partidos con este equipo antes de regresar a segunda con el Tepatitlán. En los últimos años ha jugado en Venados de Mérida, el Achuapa guatemalteco y actualmente milita en el Panathinaikos Chicago, de la National Premier Soccer League, la cuarta división estadounidense.

11. Martín Galván

Training Session of Cruz Azul | Clasos/GettyImages

Martín Galván es el segundo futbolistas más joven en debutar en la Liga MX. El canterano de Cruz Azul lo logró, en enero de 2008, a los 15 años con ocho meses y 25 días. De acuerdo con los reportes de la época, la joya de la Máquina Celeste estaba en el radar de clubes como el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella, sin embargo, ese interés nunca se concretó. A pesar de su gran proyección, el jugador no se pudo hacer con un lugar en el cuadro de La Noria y pasó sin pena ni gloria por Cruz Azul Hidalgo, Correcaminos, Atlante, Reynosa FC y el Salamantino —de la tercera división española—. En agosto de 2020, el FC Juárez contrató a Galván y la otrora joya disputó juegos de primera división mexicana después de 12 años deambulando en ligas inferiores; con los Bravos disputó un total de 20 encuentros. A mediados de 2022 se fue a Leones Negros de la Liga de Expansión, un año después regresó al Salamanca y actualmente milita en la Unión Deportiva Santa Marta, de la quinta categoría del futbol español.

10. Julio Gómez

Germany v Mexico: FIFA U-17 World Cup Mexico 2011 Semi Final | Jeff Mitchell - FIFA/GettyImages

Julio Gómez fue la gran figura de México en el Mundial sub-17 de 2011. La 'Momia' fue nombrado como el futbolista más valioso del certamen y parecía que el cielo sería el límite. De acuerdo con los reportes de esa época, el FC Barcelona monitoreó al mediocampista mexicano. Sin embargo, el canterano del Pachuca perdió el piso rápidamente y una serie de malas decisiones le impidieron alcanzar el éxito en el futbol profesional. Gómez salió del cuadro hidalguense en 2014 y fue cedido a Chivas de Guadalajara, donde tampoco encontró continuidad. Después deambuló por Correcaminos, Cafetaleros, Chiapas FC —de la Liga Premier—, Coras de Tepic, Zacatepec, Loros de Colima y San José —de la Liga de Balompié Mexicano—. Actualmente, a sus 32 años, está retirado.

9. Jorge Espericueta

Mexico v Congo - FIFA U-17 World Cup | LatinContent/GettyImages

El mediocampista fue una de las grandes sorpresas de la selección mexicana sub-17 en el Mundial 2011. 'Esperi' fue galardonado con el 'Balón de Plata' en el torneo y parecía listo para tener minutos en la Liga MX. No obstante, la joya mexicana prácticamente no contó para Ricardo Ferretti; el Villarreal B apareció como opción para el joven y estuvo cedido en el futbol español durante un año. A principios de 2015, en su regreso a México, fue descartado por el primer equipo y tuvo actividad con la categoría sub-20 y el equipo de la Liga Premier. A mediados de 2017, el jugador fue cedido al San Luis y un año después a Puebla, pero no pudo consolidarse como jugador de primera división. También tuvo un paso por el Atlético Veracruz de la Liga de Balompié Mexicano. Se retiró del futbol profesional en 2022.

8. Marco Bueno

Mexico v USA - Friendly Match U17 | LatinContent/GettyImages

Bueno fue otro de los futbolistas mexicanos que destacaron en el Mundial sub-17 de 2011. El jugador del Pachuca estuvo cerca de fichar con el Liverpool tras su gran actuación en el certamen e incluso se probó con los Reds. A diferencia de Gómez, Bueno encontró minutos en el cuadro de la Bella Airosa y fue premiado como el novato del torneo en el Clausura 2012. El rendimiento del delantero y sus minutos bajaron con los años y a mediados de 2014 fue cedido a Estudiantes Tecos en la Liga de Ascenso. Medio año después, fue prestado al Toluca y un año después llegó al León. En julio de 2017 probó suerte en Chivas de Guadalajara y enero de 2017 llegó a Rayados de Monterrey. A inicios de 2018, llegó al Everton de la primera división chilena y a partir de 2019 probó suerte en el HJK Helsinki finlandés. el Oriente Petrolero boliviano, el FK Andijon uzbeco y el Comunicaciones guatemalteco. Actualmente no tiene equipo. Disputó un total de cuatro partidos con la selección mayor.

7. Eugenio Pizzuto

Eugenio Pizzuto fue una de las figuras de México en el Mundial sub-17 de 2019 | Buda Mendes - FIFA/GettyImages

El mediocampista mexicano fue premiado con el Balón de Bronce en el Mundial sub-17 de 2019, en el que el Tri obtuvo el subcampeonato. El futbolista formado en el Wellington Phoenix neozelandés y el Pachuca llamó rápidamente la atención del Lille y se marchó a la Ligue 1 en agosto de 2020. Lamentablemente, el volante no tuvo actividad con Les Dogues debido a que presentaba secuelas de una fractura de peroné y luxación de tobillo y tuvo algunas recaídas. En enero de 2022 fichó con el Braga, pero su suerte no mejoró. A mediados de 2023, Pizzuto llegó a Tigres, pero con el equipo de la UANL solo jugó cuatro encuentros. En enero de 2026, el futbolista originario de San Luis Potosí se sumó al Atlante, donde espera revivir su carrera.

6. Diego Lainez

America Training Session | Jam Media/GettyImages

Diego Lainez debutó en marzo de 2017 con el Club América. A Ricardo Antonio La Volpe no le importó que el delantero tuviera solamente 16 años y ocho meses, y le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo. El extremo salió campeón con las Águilas en el Apertura 2018 y fue nombrado el mejor jugador del Torneo Esperanzas de Toulon ese mismo año con la selección mexicana. No tardó mucho en llamar el interés del futbol europeo yen enero de 2019 firmó con el Real Betis en un fichaje histórico por 14 millones de euros. La joya americanista fue de más a menos con el conjunto de Heliópolis, pero ganó la Copa del Rey de 2022. En julio de 2022 se marchó cedido al Braga, pero no pudo despuntar en medio año. En enero de 2023 llegó a Tigres, donde ha ganado un título de Liga MX. Aunque Lainez no ha destacado con la selección mexicana mayor, consiguió la medalla de bronce con el Tri en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

5. Jonathan dos Santos

Jonathan dos Santos | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Los hermanos dos Santos generaron grandes expectativas en la afición mexicana. Ambos tuvieron una carrera parecida y apuntaban a lo más alto del futbol mundial. Los dos futbolistas se formaron en la mejor academia: La Masía. Jonathan estuvo dos temporadas en el primer equipo blaugrana, aunque no pudo consolidarse como un indiscutible. Con los culés jugó apenas 28 partidos. A mediados de 2014, el Barça vendió a Jona al Villarreal, y, al igual que su hermano mayor, vivió sus mejores momentos con el Submarino Amarillo. Con los Groguets disputó un total de 126 partidos, anotó siete goles y dio ocho asistencias. Al igual que Gio, en su mejor momento futbolístico, fichó por el LA Galaxy, escuadra con la que militó por cuatro años y medio. En enero de 2022, se sumó a las Águilas del América y fue parte vital en la consecución del tricampeonato. Con el Tri ganó dos Copas Oro y, a pesar de su gran talento, solamente jugó una Copa del Mundo.

4. Giovani dos Santos

Giovani dos Santos, una de las grandes joyas mexicanas | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Gio dos Santos llegó a ser comparado con Lionel Messi. Era un prospecto que generaba mucha emoción en La Masía. El talentoso extremo ya formaba parte de las fuerzas básicas del FC Barcelona antes de que México ganara en Mundial sub-17, en el que fue distinguido con el Balón de Plata. En julio de 2007, el delantero mexicano debutó con los blaugranas en primera división bajo las órdenes de Frank Rijkaard y fue regular en la rotación del equipo en esa temporada. Sin embargo, el juvenil no demostró lo suficiente y fue descartado por Pep Guardiola un año después para el nuevo proyecto culé. Dos Santos fue vendido al Tottenham, a mediados de 2008, y tuvo un paso con más pena que gloria. Después deambuló por el Ipswich Town y el Galatasaray, sin mucho éxito, y tuvo cesiones en Racing de Santander y Mallorca, donde dio chispazos de su gran talento. A mediados de 2013, los Bermellones vendieron a Gio al Villarreal, donde encontró su mejor versión: jugó 74 partidos, metió 18 goles y 15 asistencias. Cuando parecía consolidado en LaLiga, tomó una decisión que sorprendió a todos: fichó con el LA Galaxy de la MLS a sus 26 años. Dos Santos fue a la baja en el futbol estadounidense y en 2019 fichó con el Club América, en donde tampoco pudo brillar. Con la selección mexicana ganó tres Copas Oro, disputó tres Mundiales, ganó la medalla de oro en Londres 2012.

3. Carlos Vela

Carlos Vela es uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de la historia | ALEJANDRA BRUN/GettyImages

Carlos Vela, sin duda alguna, es uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de la historia. El originario de Cancún, Quintana Roo, se formó en las inferiores de Chivas de Guadalajara y, tras una gran actuación con el Tri sub-17 en el Mundial de 2005 —donde ganó la Bota de Oro— fichó con el Arsenal en enero de 2006. El 'Bombardero' fue cedido por los Gunners a equipos como el Celta de Vigo, el Salamanca y el Osasuna rindiendo buenos dividendos, aunque nunca se pudo consolidar en la plantilla de Arsene Wegner. Tras un paso gris por el West Bromwich, Vela fue prestado a la Real Sociedad, donde pudo mostrar de lo que verdaderamente era capaz. Con los Txuri-Urdin jugó un total de 250 partidos, anotó 73 goles y dio 43 asistencias; en la temporada 2013/2014, el mexicano fue nominado al premio del mejor delantero de LaLiga, junto a Diego Costa y Cristiano Ronaldo. En enero de 2018, 'Carlitos' fichó con el LAFC de la MLS y siguió haciendo historia: es el máximo goleador y asistente histórico del equipo angelino, levantó una MLS Cup y tiene el récord de más goles anotados en una sola temporada del futbol estadounidense. Con la selección mexicana asistió a dos Copas del Mundo y ganó dos Copas Oro. Para muchos, Vela tenía el talento suficiente para ser el mejor jugador mexicano de la historia. Aun así, tuvo una gran carrera.

2. Rafael Márquez

Rafael Márquez, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Rafael Márquez Álvarez debutó en octubre de 1996 con Atlas de Guadalajara a los 17 años. Apenas unos meses después, fue llamado por Bora Milutinovic a la selección mayor. En 1999 fue destacado como el mejor defensa del torneo Verano, en el cual los rojinegros consiguieron el subcampeonato. Ese mismo año, el zaguero michoacano se coronó campeón de la Copa Confederaciones 1999 con el Tri. En junio de ese año, dejó a los Zorros para embarcarse en su aventura europea; con el AS Mónaco ganó la Ligue 1 en la temporada 1999/2000 y fue elegido como el mejor defensa de la liga. En julio de 2003, el defensa fichó con el FC Barcelona, club con el que ganó dos UEFA Champions League y cuatro títulos de LaLiga, entre otros campeonatos. En su regreso al futbol mexicano, en agosto de 2014, Márquez Álvarez levantó el bicampeonato de liga con el León. Con la selección mexicana, el 'Káiser de Michoacán' disputó cinco mundiales y ganó una Copa Oro.

1. Hugo Sánchez

Hugo Sanchez Mexico | Getty Images/GettyImages

Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano en la historia. El delantero se formó en las fuerzas básicas de Pumas y por su gran paso en selecciones menores fue apodado el 'Niño de Oro'. Ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1975 y disputó los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. En ese mismo año debutó en primera división con los felinos; fue campeón con la escuadra de la UNAM en las temporadas 1976/1977 y 1980/1981. En la temporada 1978/1979, 'Hugol' fue nombrado el mejor como el mejor jugador de la liga y, junto a Cabinho, se coronó como el máximo goleador. A mediados de 1981, Sánchez dio el brinco al futbol europeo y firmó con el Atlético de Madrid; con este club ganó la Copa del Rey 1984/1985. En julio de 1985, Sánchez dio el salto más grande su carrera y se sumó a las filas del Real Madrid, club con el que consiguió cinco título de LaLiga, una Copa de la UEFA y cinco pichichis. ¿Qué más se puede decir de Hugo Sánchez? Es el noveno goleador de la selección mexicana, jugó tres mundiales, es el máximo goleador mexicano en la historia del futbol, ganó la Bota de Oro de Europa en la temporada 1989/1990, en la que además anotó 38 goles de primera intención. Hugo fue y sigue siendo un ejemplo por generaciones para los jóvenes futbolistas mexicanos que sueñan con triunfar en el nivel más alto.