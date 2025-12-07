El partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo correspondiente a la Jornada 15 de la temporada 2025/26 de LaLiga ha tenido de todo menos goles para la escuadra merengue, ya salió Eder Militao por lesión y ahora Fran García se fue expulsado.

El primer tiempo se fue sin anotaciones, solo con la baja del brasileño, pero apenas arrancó la segunda mitad y llegó el gol de la escuadra celta gracias a Williot Swedberg quien de taquito dejó sin posibilidades a Thibaut Courtois de detener el esférico.

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Tan solo diez minutos más tarde llegó otra jugada que lo iba a cambiar todo. Al minuto 63 Fran García cometió una falta sobre el anotador del único gol del encuentro, razón por la que se ganó una tarjeta amarilla.

Apenas un minuto después el mismo García volvió a golpear a Swedberg y se ganó la segunda amarilla y por consiguiente se fue del partido dejando a su equipo con 10 hombres de cara al final del partido.

🔴 64' | 0-1 | Tarjeta roja para Fran García. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 7, 2025

El defensor merengue se perderá el duelo de la décimo sexta fecha del balompié español, mismo que se disputará en Vitoria frente al Deportivo Alavés el próximo domingo 14 de diciembre.

#OJOALDATO - El Real Madrid no sufría una expulsión como local en La Liga desde hacía 3 años (Kroos contra el Girona en el último minuto de partido). Fin a una racha de 57 jornadas consecutivas sin jugadores expulsados en casa. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 7, 2025

De acuerdo con información del periodista Alexis Martín-Tamayo 'Mister Chip', el Real Madrid no sufría una expulsión como local en un partido de LaLiga desde que Toni Kroos fue expulsado contra Girona en un partido de hace tres años.

Con la expulsión de este fin de semana, Fran García puso fin a una racha de 57 partidos del conjunto merengue sin jugadores expulsados en su estadio.