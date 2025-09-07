Francia vs Islandia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico

En Europa, las fases clasificatorias rumbo al Mundial 2026 no dan respiro y para algunos, recién están sumando sus primeros puntos luego de lo que fue la Nations League. Ese es el caso de Francia e Islandia, quienes se encuentran en el grupo D en busca de empezar a sumar de a tres.

A continuación todo lo que tenes que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Francia vs Islandia?

Ciudad: París, Francia

Fecha: 9 de septiembre

Horario: 16:45 (EEUU), 20: 45 (ESP), 13.45 (México)

Estadio: Parc des Princes

¿Cómo se podrá ver Francia vs Islandia en TV y streaming online?

En España el partido aún no está confirmado. Mientras que en Argentina por Disney + y en México por Sky +.

Últimos cinco partidos de Francia

Rival Resultado Competición Alemania 2-0 V Nations League España 5-4 D Nations League Croacia 2-0 V Nations League Croacia 2-0 D Nations League Italia 3-1 V Nations League

Últimos cinco partidos de Islandia

Rival Resultado Competición Irlanda del Norte 1-0 D Amistoso Escocia 3-1 V Amistoso Kosovo 3-1 D Nations League Kosovo 2-1 D Nations League Gales 4-1 D Nations League

Últimas noticias de Francia

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Alex Grimm/GettyImages

Francia comenzó este camino de la fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026 después de haberse quedado en la antesala de la final de la Nations League. Con la espina del subcampeonato del mundo, el seleccionado buscará ser de los más protagonistas del certamen.

Últimas noticias de Islandia

FBL-EUR-NATIONS-WAL-ISL | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Por el lado de Islandia, su principal objetivo es ser el segundo mejor detrás de Francia en este grupo D. De lograr eso, incrementará sus chances de meterse en el Mundial 2026 y ser una de las grandes sorpresas.

Posibles alineaciones

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Lucas Hernández, Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot, Doué; Dembelé, Mbappé, Thuram.

Islandia: Ólafsson; Pálsson, Tómasson, Ingason, Gretarsson; Thordarson, Willumsson, Haraldsson; Thorsteinsson, Gudjohnsen, Gudmundsson.

Pronóstico SI

Francia 3-1 Islandia