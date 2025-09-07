Francia vs Islandia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico
En Europa, las fases clasificatorias rumbo al Mundial 2026 no dan respiro y para algunos, recién están sumando sus primeros puntos luego de lo que fue la Nations League. Ese es el caso de Francia e Islandia, quienes se encuentran en el grupo D en busca de empezar a sumar de a tres.
A continuación todo lo que tenes que saber del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Francia vs Islandia?
Ciudad: París, Francia
Fecha: 9 de septiembre
Horario: 16:45 (EEUU), 20: 45 (ESP), 13.45 (México)
Estadio: Parc des Princes
¿Cómo se podrá ver Francia vs Islandia en TV y streaming online?
En España el partido aún no está confirmado. Mientras que en Argentina por Disney + y en México por Sky +.
Últimos cinco partidos de Francia
Rival
Resultado
Competición
Alemania
2-0 V
Nations League
España
5-4 D
Nations League
Croacia
2-0 V
Nations League
Croacia
2-0 D
Nations League
Italia
3-1 V
Nations League
Últimos cinco partidos de Islandia
Rival
Resultado
Competición
Irlanda del Norte
1-0 D
Amistoso
Escocia
3-1 V
Amistoso
Kosovo
3-1 D
Nations League
Kosovo
2-1 D
Nations League
Gales
4-1 D
Nations League
Últimas noticias de Francia
Francia comenzó este camino de la fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026 después de haberse quedado en la antesala de la final de la Nations League. Con la espina del subcampeonato del mundo, el seleccionado buscará ser de los más protagonistas del certamen.
Últimas noticias de Islandia
Por el lado de Islandia, su principal objetivo es ser el segundo mejor detrás de Francia en este grupo D. De lograr eso, incrementará sus chances de meterse en el Mundial 2026 y ser una de las grandes sorpresas.
Posibles alineaciones
Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Lucas Hernández, Theo Hernández; Tchouameni, Rabiot, Doué; Dembelé, Mbappé, Thuram.
Islandia: Ólafsson; Pálsson, Tómasson, Ingason, Gretarsson; Thordarson, Willumsson, Haraldsson; Thorsteinsson, Gudjohnsen, Gudmundsson.
Pronóstico SI
Francia 3-1 Islandia
Periodista argentina. Me apasiona el fútbol pero me guardo un rato los fines de semana para disfrutar de la F1.