Francia vs Marruecos - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Francia se enfrenta a su prueba más difícil hasta la fecha en el Mundial de 2026, ya que Marruecos la espera en el Gillette Stadium con un puesto en las semifinales en juego.

Foxborough acoge una reedición de una de las semifinales de hace cuatro años en Qatar, cuando la revelación del torneo intentó derrotar a los vigentes campeones. Les Bleus vencieron a los Leones del Atlas por 2-0, preparando así la que se perfila como la mejor final de la Copa del Mundo de la historia.

Marruecos ahora juega con la confianza de un veterano de la Copa del Mundo, y su mejoría con respecto a 2022 sugiere que es capaz de dar la sorpresa. Sin embargo, Francia también es más peligrosa.

Francia había arrasado con la competencia hasta que Paraguay la detuvo en seco en su último partido. Un penalti de Mbappé decidió un encuentro duro y reñido , y la superestrella del Real Madrid condenó con razón los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras la victoria francesa.

Mbappé tiene una misión este verano: inspirar a Francia para que alcance su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo.

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