Francia vs Suecia- Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

El camino de Francia en el Mundial continúa contra Suecia en los 16avos de final. Ambos equipos se enfrentarán en el MetLife Stadium, sede de la final del próximo mes.

Muchos consideraban a Les Bleus como favoritos para alzarse con la victoria por tercera vez antes del torneo, y esto no ha hecho más que confirmar sus méritos. Francia disfrutó de su primera fase de grupos perfecta desde 1998, año en el que conquistaría su primer título de la Copa del Mundo.

Tras un comienzo flojo contra Senegal, Francia reaccionó en la segunda parte y ganó 3-1. Luego goleó a Irak por 3-0 en un partido interrumpido por el mal tiempo y aprovechó al máximo la rotación de Noruega en la tercera jornada. Un impresionante triplete de Ousmane Dembélé inspiró una goleada por 4-1 .

Su recompensa por liderar un difícil Grupo I es un enfrentamiento con uno de los ocho mejores terceros clasificados. Suecia se clasificó para la fase eliminatoria al empatar 1-1 con Japón en el último partido de la fase de grupos.

El equipo de Graham Potter no tiene derecho a estar aquí tras una desastrosa fase de clasificación, pero su exitosa participación en los playoffs de marzo les permitió aprovechar al máximo una segunda oportunidad. Tras superar un grupo complicado, los suecos juegan sin presión.

Las fases eliminatorias del Mundial parecían estar a años luz durante el peor momento del equipo, con Jon Dahl Tomasson al mando.

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