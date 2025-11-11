Francia vs Ucrania: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Están por terminar las eliminatorias de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y en Europa prácticamente no hay nada decidido. Es por eso que la selección de Francia buscará sacar tres puntos al enfrentarse a Ucrania para asegurar su primer sitio en el Grupo D.
Estas naciones ya se vieron las caras anteriormente en esta instancia y en aquella ocasión los franceses se llevaron los tres puntos al ganar dos goles por cero como visitantes. En aquel partido celebrado en el Tarczynski Arena, Michael Olise y Kylian Mbappé fueron los verdugos ucranianos.
A este encuentro llegan en primero y segundo de su sector, siendo los comandados por Didier Deschamps líderes con 10 unidades, producto de tres triunfos y un empate, mientras los ahora locales suman 7 puntos tras haber ganado dos duelos, perdido uno y empatado otro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Francia vs Ucrania?
Ciudad: París, Francia
Fecha: jueves 13 de noviembre
Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Parc des Princes
¿Cómo se podrá ver el Francia vs Ucrania en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports 2
Fox One y fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
Sin transmisión por TV
uefa.TV
Últimos cinco partidos de Francia
Rival
Resultado
Competición
Islandia
2-2 E
Eliminatorias UEFA
Azerbaiyán
3-0 V
Eliminatorias UEFA
Islandia
2-1 V
Eliminatorias UEFA
Ucrania
0-2 V
Eliminatorias UEFA
Alemania
0-2 V
UEFA Nations League
Últimos cinco partidos de Ucrania
Rival
Resultado
Competición
Azerbaiyán
2-1 V
Eliminatorias UEFA
Islandia
3-5 V
Eliminatorias UEFA
Azerbaiyán
1-1 E
Eliminatorias UEFA
Francia
0-2 D
Eliminatorias UEFA
Nueva Zelanda
1-2 V
Amistoso
Últimas noticias de Francia
N'Golo Kanté ha vuelto a ser llamado por Didier Deschamps a una convocatoria con la selección francesa, marcando la primera llamada del veterano del Al-Ittihad, un año antes de los cruciales partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Ucrania y Azerbaiyán.
Últimas noticias de Ucrania
En caso de sacar tres puntos y a la espera del resultado entre Azerbaiyán e Islandia, los ucranianos podrían clasificar a una justa mundialista luego de no hacerlo en las cuatro ocasiones previas, de hecho, en su última participación llegaron a cuartos de final en Alemania 2006.
Posibles alineaciones
Francia
Portero: Maik Maigan
Defensas: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne
Centrocampistas: Malo Gusto, Kouadio Koné, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé
Delanteros: Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta
Ucrania
Portero: Anatoliy Trubin
Defensas: Yukhym Konoplya, Ilya Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko
Centrocampistas: Oleksiy Hutsuliak, Ruslan Malinovsky, Yehor Yarmoluik, Oleg Ocheretko, Nazar Voloshyn
Delanteros: Artem Dovbyk
Pronóstico SI
Este partido perteneciente al Grupo D de las clasificaciones de la UEFA a la siguiente Copa del Mundo, podría ser de lo más parejo de la jornada y es que se enfrentan el primero contra el segundo de la clasificación, después de haber ganado los franceses en la pasada fecha.
Francia 1-1 Ucrania
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.