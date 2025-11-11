Francia vs Ucrania: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Están por terminar las eliminatorias de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y en Europa prácticamente no hay nada decidido. Es por eso que la selección de Francia buscará sacar tres puntos al enfrentarse a Ucrania para asegurar su primer sitio en el Grupo D.

Estas naciones ya se vieron las caras anteriormente en esta instancia y en aquella ocasión los franceses se llevaron los tres puntos al ganar dos goles por cero como visitantes. En aquel partido celebrado en el Tarczynski Arena, Michael Olise y Kylian Mbappé fueron los verdugos ucranianos.

A este encuentro llegan en primero y segundo de su sector, siendo los comandados por Didier Deschamps líderes con 10 unidades, producto de tres triunfos y un empate, mientras los ahora locales suman 7 puntos tras haber ganado dos duelos, perdido uno y empatado otro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Francia vs Ucrania?

Ciudad: París, Francia

Fecha: jueves 13 de noviembre

Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Parc des Princes

¿Cómo se podrá ver el Francia vs Ucrania en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Fox Sports 2 Fox One y fuboTV México Sky Sports Sky+ España Sin transmisión por TV uefa.TV

Últimos cinco partidos de Francia

Rival Resultado Competición Islandia 2-2 E Eliminatorias UEFA Azerbaiyán 3-0 V Eliminatorias UEFA Islandia 2-1 V Eliminatorias UEFA Ucrania 0-2 V Eliminatorias UEFA Alemania 0-2 V UEFA Nations League

Últimos cinco partidos de Ucrania

Rival Resultado Competición Azerbaiyán 2-1 V Eliminatorias UEFA Islandia 3-5 V Eliminatorias UEFA Azerbaiyán 1-1 E Eliminatorias UEFA Francia 0-2 D Eliminatorias UEFA Nueva Zelanda 1-2 V Amistoso

Últimas noticias de Francia

N'Golo Kanté ha vuelto a ser llamado por Didier Deschamps a una convocatoria con la selección francesa, marcando la primera llamada del veterano del Al-Ittihad, un año antes de los cruciales partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Ucrania y Azerbaiyán.

🇫🇷 24 Bleus appelés et 2 matchs pour valider notre ticket à la Coupe du Monde 2026 🌎



📋 Voici la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’année ! 💪 pic.twitter.com/606Rlq09WY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 6, 2025

Últimas noticias de Ucrania

En caso de sacar tres puntos y a la espera del resultado entre Azerbaiyán e Islandia, los ucranianos podrían clasificar a una justa mundialista luego de no hacerlo en las cuatro ocasiones previas, de hecho, en su última participación llegaron a cuartos de final en Alemania 2006.

Posibles alineaciones

Francia

Portero: Maik Maigan

Defensas: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

Centrocampistas: Malo Gusto, Kouadio Koné, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé

Delanteros: Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta

Ucrania

Portero: Anatoliy Trubin

Defensas: Yukhym Konoplya, Ilya Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko

Centrocampistas: Oleksiy Hutsuliak, Ruslan Malinovsky, Yehor Yarmoluik, Oleg Ocheretko, Nazar Voloshyn

Delanteros: Artem Dovbyk

Pronóstico SI

Este partido perteneciente al Grupo D de las clasificaciones de la UEFA a la siguiente Copa del Mundo, podría ser de lo más parejo de la jornada y es que se enfrentan el primero contra el segundo de la clasificación, después de haber ganado los franceses en la pasada fecha.

Francia 1-1 Ucrania

