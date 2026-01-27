Franco Mastantuono compara a Xabi Alonso con Arbeloa y elogia a Vinicius Jr

Desde sus inicios en Argentina, Franco Mastantuono siempre se ha mostrado como un chico llamativamente maduro para su edad y muy centrado a la hora de declarar.



En esta oportunidad, en diálogo con DSports, ratificó esta situación: “Fue una situación muy difícil. Por un lado está el amor de la infancia, haberme criado en un club como River, que le ha dado de comer a mi familia desde que yo tenía 13 años. Por otro, estaba la oportunidad de mi vida: venir al Real Madrid. Fue una decisión dolorosa. Nunca dudé del Real Madrid, pero a veces uno no quiere dejar su casa", explicó.

Sobre Arbeloa, dijo: “Álvaro y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza, eso creo que es fundamental para un jugador. Me metieron mucha confianza, me la demostraron y eso es lindo para mí. Estoy jugando más suelto por eso. Estoy totalmente agradecido a este cuerpo técnico por eso. También a Xabi y a su cuerpo técnico, ellos confiaron en mí para que yo esté acá, pero bueno, Álvaro es un gran entrenador, que nos está ayudando mucho. Creo que así vamos a llegar a los objetivos que tenemos en mente”.

Además, recordó su primer gol en el Bernabéu por UEFA Champions League ante el Mónaco: “Es un momento que estaba esperando. Marcar un gol en el Madrid en el Bernabéu es adrenalina pura, es algo único, difícil de explicar la verdad...”

“No me gusta llamar a esas situaciones malos momentos. Vini es un jugador que hace tiempo se ha destacado, se mantuvo ahí entre los mejores del mundo. Como todo el mundo tienen momentos que no son tan buenos como lo que la gente espera... Lo malo para un jugador tan top es que cuando no rinde 9 0 10 puntos, se lo critica y se le pega mucho. No creo que haya pasado un mal momento. Ha tenido partidos no tan buenos, pero ni siquiera fueron malos para mí", puntualizó sobre Vinicius Jr.

"No ha tenido partidos de los que nos tiene acostumbrados, y por eso a la gente no le gustó. Ha tenido un año, ha sido el mejor del mundo. Es una persona que nos ayuda mucho a los jóvenes, a todo el equipo. Tiene una felicidad que contagia, por eso es importante para nosotros tenerlo bien, para la confianza del equipo. No es solo defenderlo, es la realidad, sabemos todo lo que aporta al vestuario y al juego, y sobre todo para la persona. Lo queremos ver bien”, cerró sobre el brasileño.