Frenkie de Jong confirma la decisión final sobre su renovación contractual con el Barcelona

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong ha confirmado que está a punto de firmar un nuevo contrato con el club.

Si bien De Jong nunca ha ocultado su deseo de extender su estancia en Cataluña, su situación contractual generó mucha preocupación al entrar en los últimos 12 meses de su vínculo actual sin un acuerdo sobre nuevos términos.

La situación se complicó por una disputa entre De Jong y sus representantes. El internacional holandés tuvo que finalizar su contrato de agencia antes de poder negociar con el Barcelona, ​​proceso que no se resolvió hasta agosto.

Ahora que el Barcelona es libre de negociar con De Jong, el director deportivo Deco confirmó recientemente su creencia de que el mediocampista pronto firmaría un nuevo contrato, antes de que Fabrizio Romano revelara que el acuerdo entre las dos partes estaba efectivamente hecho.

🌍 De Jong and Christensen started for their national teams in the World Cup Qualifiers. De Jong played 68 minutes, while Christensen completed the full match and provided an assist.



Malta 0–4 Netherlands

Belarus 0–6 Denmark



📷 @OnsOranje

📷 @dbulandshold pic.twitter.com/R4wbtcQJZy — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 9, 2025

Mientras se preparaba para la victoria de Holanda sobre Malta el jueves, le preguntaron a De Jong sobre la última actualización de Romano , y el jugador de 28 años estaba feliz de confirmar la noticia.

“Básicamente, como siempre he dicho, voy a renovar con el Barcelona ”, dijo. “Estamos muy cerca.

“Cuando haya noticias reales, oiréis hablar de ellas, pero por ahora no puedo decir nada”.

Cuando se le preguntó si planea pasar mucho tiempo en el Barcelona además de los seis años que ya ha disfrutado con La Blaugrana, De Jong simplemente agregó: "Espero que sí".

Una extensión de contrato pondría fin a años de especulaciones sobre su futuro en el Barcelona. De Jong ha reiterado su compromiso con el club, pero en los últimos años ha estado disponible para traspasos en varias ocasiones debido a la preocupación por su elevado salario.

Una larga saga de transferencias que involucra al Manchester United ha dominado regularmente los titulares, pero De Jong nunca ha entrado en el drama, bajando la cabeza y convirtiéndose en un titular clave bajo el mando de Hansi Flick cuando regresó de una lesión la temporada pasada.