Frenkie de Jong renovará con el FC Barcelona y en las próximas horas será oficial

El Barcelona llevaba meses negociando la renovación con De Jong, pero las conversaciones se han prolongado más de lo previsto debido al cambio de agente del internacional holandés a principios de este año.

El contrato anterior del centrocampista Frenkie de Jong expiraba el próximo verano, lo que significaba que habría podido escuchar ofertas de otros clubes en enero si no hubiera renovado sus condiciones.

Desde el conjunto azulgrana tienen muy claro que no quieren entrar en este último año de contrato, por lo que en verano se intensifican los movimientos para que el holandés no entre en este último año de contrato con todo lo que ello conlleva.

La ceremonia de firma se llevará a cabo en presencia del presidente Laporta, quien supervisó personalmente las negociaciones para mantener a uno de los activos más valiosos del Barca en el club. El director deportivo Deco también elogió la contribución del mediocampista, describiéndolo como “un jugador clave para el proyecto” en una entrevista reciente.

El centrocampista neerlandés firmará este miércoles su renovación con el FC Barcelona hasta el año 2029, en un acto que tendrá lugar en la oficina comercial del club y en el que se anunciará que seguirá vinculado al conjunto azulgrana por un número de temporadas aún por confirmar.

Netherlands v Finland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El holandés se inclinó por permanecer en Cataluña, pero las negociaciones fracasaron por culpa de su antiguo representante. Con el agente, la negociación avanzó y el acuerdo se cerró, según informó Fabrizio Romano.

Además, en este nuevo contrato, la cláusula de rescisión se fija en 500 millones, ampliando en 100 millones la actual, fijada en 400, para un titularísimo cuando está en gran nivel y fundamental junto a Pedri.

Fichado por 75 millones de euros procedente del Ajax en 2019, De Jong está en su séptima temporada en el Barça, donde ha disputado más de 250 partidos con cinco entrenadores diferentes. Durante ese tiempo, ha ganado seis trofeos, incluidos dos títulos de LaLiga.