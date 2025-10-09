Frenkie de Jong se opone al partido del FC Barcelona en Miami

El FC Barcelona "visitará" al Villarreal en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre por la jornada 17 de LaLiga, en lo que será una novedosa propuesta por parte del campeonato español de jugar un partido en otro territorio.

Esta determinación generó amores y odios. Entre estos últimos se encuentra Frenkie de Jong, quien declaró en rueda de prensa con la selección de los Países Bajos en la previa de los partidos del parón de octubre: “No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto".

"No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y no creo que esté bien por los jugadores”, agregó sobre el choque que debía disputarse en el estadio del Villarreal.

Barcelona captain Frenkie de Jong has voiced his opposition to the announcement that the Catalan side's LALIGA game against Villarreal in December will be played in Miami. pic.twitter.com/XJpPdHANlK — ESPN FC (@ESPNFC) October 9, 2025

Por último, cerró: “Los clubes van a cobrar de esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de Liga en Miami. Entiendo que otros clubes no estén de acuerdo”.

El FC Barcelona supo emitir un comunicado institucional mostrando su entusiasmo con esta decisión. El mismo rezaba que están "deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LALIGA la oportunidad". Las instituciones, solamente por este encuentro, cobrarían entre cinco y siete millones de euros.

Por su parte, la AFE, con la firma de Marc-André Ter Stegen en representación del club catalán, rubricó un comunicado donde tildaban esta decisión de "falta de respeto por la ausencia de diálogo y de información para los futbolistas".

La preventa de entradas se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, mientras que al dia siguiente se abrirá el expendio general a través de Ticketmaster. El encuentro arrancaría a las 16:00, hora local, priorizando el prime time de la televisión española.