Frenkie de Jong se pronuncia sobre su futuro en el Barcelona

Frenkie de Jong arribó al FC Barcelona a mediados de 2019, tras brillar con el Ajax, con el que ganó una Eredivisie y una Copa de los Países Bajos. El club catalán pagó 90 millones de euros por el mediocampista neerlandés, quien fue catalogado como una de las máximas promesas del fútbol mundial.

Si bien su paso por el equipo se ha visto interrumpido ocasionalmente por lesiones, el talentoso centrocampista ha estado durante años en el radar de poderosos clubes, como el Manchester United. No obstante, De Jong siempre ha optado por permanecer en el conjunto blaugrana.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En una entrevista reciente con la cadena ESPN, el jugador de 28 años abordó directamente la especulación sobre una posible salida del Barça y un traslado a la Premier League. De Jong indicó que, a pesar de las ofertas recibidas desde la liga inglesa, cambiar de aires no está entre sus planes en este momento.

¿La Premier League? No lo creo. Ha habido ofertas, pero estoy feliz en el Barça. La Premier League es la mejor liga ahora mismo, como lo era La Liga hace unos diez años. Pero eso no significa que tengas que jugar allí para demostrar que eres un gran jugador Frenkie de Jong

🚨 Frenkie de Jong: “Premier League? I don’t think so. There have been offers, but I'm happy at Barça”.



“The Premier League is the best league right now, like La Liga was about ten years ago. But that doesn’t mean you have to play there to show you’re a great player”, told ESPN. pic.twitter.com/tXqp5MNGxt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

De acuerdo con los reportes más recientes, Frenkie de Jong renovó su contrato en octubre de este año y su nuevo vínculo lo liga con el FC Barcelona hasta mediados de 2029. El neerlandés ha recuperado protagonismo en el equipo blaugrana tras la llegada de Hansi Flick, quien lo ha potenciado como un elemento importante en su esquema.

En dicha entrevista, De Jong aseguro que tanto él como su familia son felices en Barcelona y que el futuro del club se ve "prometedor", considerando la plantilla actual y los jugadores que vienen de las fuerzas básicas.

Durante su periplo en el Barcelona, el jugador neerlandés ha ganado dos Copas del Rey, dos títulos de LaLiga, y dos Supercopas de España.