Frenkie de Jong y una dura sentencia sobre el FC Barcelona

Frenkie de Jong es uno de los referentes del plantel del FC Barcelona y clave en el armado de Hansi Flick para los encuentros de las últimas temporadas, pero no todo fue color de rosa en su paso por la Ciudad Condal.

En diálogo con El País, el volante neerlandés dijo: “Yo siempre he tenido claro que me quería quedar en el Barcelona. Siempre he estado feliz, con el equipo, con jugar aquí. Hubo una época en la que había más presión, como también hubo otro momento en el que había gente en el club que me quería vender para sacar pasta. Creo que fue en el verano de 2023 o en el de 2022, ahora no lo recuerdo bien”.

A pesar del duro dardo contra la directiva, bajó un poco la guardia y explicó: “El club estaba en un momento económico difícil y yo era un jugador con mercado. Pero yo lo tenía claro: me quería quedar en el Barcelona. Y tenía confianza en que, si estaba bien, iba a jugar. Siempre ha sido así. Al final, cuando tienes contrato, si decides que te quieres quedar, te quedas. Por eso no tenía miedo”.

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

“Aquí cada cinco años hay elecciones. Entonces, es imposible que no haya política. Hay candidatos que quieren ganar votos y necesitan a la prensa”, describió en el reportaje hecho por el prestigioso diario español.



“Normalmente, cuando tienes una lesión en los isquiotibiales sabes que tardas entre cuatro y seis semanas en recuperarte. Pero aquí nadie me podía decir cuánto iba a estar de baja. No sabía si iba a estar así un año o, peor, si me iba a tener que operar. Lo primero que hacía cuando me levantaba era ver cómo lo tenía”, rememoró sobre la lesión que lo tuvo a maltraer.



Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Sobre las críticas, analizó: “Lo bueno del fútbol es que cada uno puede tener su opinión. Hay gente que piensa que Leo no es el mejor. Nunca puedes convencer a todo el mundo. Es verdad que muchos compañeros y entrenadores siempre han dicho que, si hay un jugador infravalorado, ese soy yo”.

Por último, bancó a la joven promesa del club: “Lamine Yamal tiene que hacer en su vida lo que él crea que tiene que hacer. Mi responsabilidad es ayudarlo dentro del campo. Y ahí él lo hace bien”.