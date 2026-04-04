Friburgo vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Siete fechas y se termina la temporada de la Bundesliga. En este tramo puede pasar de todo aunque, por supuesto, el foco inmediato se posa en la visita del Bayern Munich al Friburgo este sábado. El líder sostiene una ventaja de nueve puntos en lo más alto y busca encaminar el título, al tiempo que su rival se juega una parte importante de sus aspiraciones internacionales.

El Friburgo, en cambio, tiene otra urgencia. Marcha octavo y se encuentra a dos posiciones de ingresar a puestos de competiciones europeas, por lo que cada partido repercute en la tabla. Los bávaros no son precisamente un desafío sencillo, aunque puede ayudar a consolidar lo construido.

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Todo apunta a un partido con goles y con el Bayern como el mandamás. El poder ofensivo que los caracteriza y los números que vienen dejando en la temporada lo ponen como claro favorito, incluso con la posible ausencia de Harry Kane. El Friburgo tiene lo suyo, especialmente cuando juega en su casa y tiene argumentos para convertir, por lo que se espera acción en ambas áreas, aunque con los visitantes imponiéndose y superando la línea de los 2.5 goles.

Friburgo 1-4 Bayern Múnich

¿A qué hora se juega el Friburgo vs Bayern Múnich?

Ciudad : Friburgo de Brisgovia, Alemania

: Friburgo de Brisgovia, Alemania Estadio : Europa-Park-Stadion

: Europa-Park-Stadion Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 09:30 EE.UU (Este), 07:30 MEX, 15:30 ESP

: 09:30 EE.UU (Este), 07:30 MEX, 15:30 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Friburgo y el Bayern Múnich (últimos 5 partidos)

Friburgo: 0

0 Empates: 1

1 Bayern Múnich: 4

Último antecedente entre ambos: 22/11/25 - Bayern Múnich 6-2 Friburgo - Bundesliga, fecha 11

Últimos 5 partidos

Friburgo Bayern Múnich St. Pauli 1-2 Friburgo 22/3/2026 Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín 21/3/2026 Friburgo 5-1 Genk 19/3/2026 Bayern Múnich 4-1 Atalanta 18/3/2026 Friburgo 0-1 Unión Berlín 15/3/2026 Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich 14/3/2026 Genk 1-0 Friburgo 12/3/2026 Atalanta 1-6 Bayern Múnich 11/3/2026 Friburgo 3-3 Bayer Leverkusen 7/3/2026 Bayern Múnich 4-1 Gladbach 6/3/2026

¿Cómo ver el Friburgo vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+ España DAZN

Últimas noticias del Friburgo

Igor Matanovic, SC Freiburg | DeFodi Images/GettyImages

El Friburgo llega con dos resultados a su favor que valen por mil. Superó al Genk en la Europa League con una goleada en casa y aseguró su clasificación a los cuartos de final y luego venció al St. Pauli en la Bundesliga.

En su estadio sumó 25 de sus 37 puntos en la liga y esa es justamente la fortaleza en la que se apoya para este partido. Los dirigidos por Julian Schuster se caracterizan por un sistema de juego muy definido con el cual buscarán enfrentar de igual a igual a uno de los equipos más goleadores del campeonato.

Posible alineación del Friburgo contra el Bayern Múnich (4-2-3-1): Noah Atubolu; Kiliann Sildillia, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Christian Günter; Maximilian Eggestein, Yannik Keitel; Ritsu Doan, Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste; Igor Matanovic.

Últimas noticias del Bayern Múnich

Michael Olise, FC Bayern Múnich | DeFodi Images/GettyImages

El equipo de Vincent Kompany viene de, como no, golear en la Bundesliga. En este caso fue un 4-0 frente a Union Berlin. Ese partido en específico dejó algunos números que explican su presente ofensivo porque se pudieron observar 31 remates. El Bayern acumula 97 goles en 27 jornadas y quedó a cuatro del récord histórico de la liga alemana.

Ese poder ofensivo se sostiene con una regularidad evidente. El conjunto bávaro alcanzó 21 partidos con al menos tres goles en esta campaña y mantiene uno de los mejores rendimientos registrados a esta altura del torneo.

En lo individual, Serge Gnabry vuelve a ser protagonista. Su doblete lo dejó a un gol de alcanzar los 100 en la Bundesliga. A la par, Michael Olise atraviesa un momento destacado con 28 participaciones directas en goles y un antecedente muy alto contra el Friburgo, donde participó en cinco tantos en la primera vuelta.

A esto se suma la situación de Kane, que volvió del parón internacional con una molestia leve sufrida con la selección de Inglaterra. El delantero no sería arriesgado para este encuentro, más que nada pensando en el cruce de la Champions frente al Real Madrid.

Posible alineación del Bayern Múnich contra el Friburgo (4-2-3-1): Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Aleksandar Pavlovic, Luis Díaz; Serge Gnabry.

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