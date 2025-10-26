Las polémicas no cesan en esta edición de El Clásico en LaLiga y es que ahora el colegiado volvió a marcar una pena máxima apoyado por el VAR, la cual aparentemente no era del todo clara, pero al final se decidió que Eric García sí había cometido una infracción.

La escuadra merengue no ha dejado de ir al frente y fue así que llegó Jude Bellingham en los linderos del área por la banda derecha e intentó poner un pase al centro del área, el cual fue cortado por el zaguero español, quien disputó la esférica con legalidad, pero esta rebotó en su mano izquierda, situación que se interpretó como una mano.

🖐️ Pide penalti el Madrid por esta mano de Eric García, aunque hubo dos rebotes antes pic.twitter.com/rq0QPJnUgz — BeSoccer (@besoccer_ES) October 26, 2025

De manera casi inmediata el árbitro central fue a revisar al VAR y decidió que sí era pena máxima y ahí apareció Kylian Mbappé desde el manchón con mucha autoridad, pero enfrente estaba el arquero polaco Wojciech Szczęsny, quien se lanzó de buena forma y con su mano izquierda evitó que los merengues acrecentaran su cuenta goleadora.